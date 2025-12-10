Sezioni
Caro bollette idriche, Confasi e Codici incontrano i cittadini

Caro bollette dell'acqua. In questi giorni agli abitanti vengono recapitate le bollette idriche da parte dell'Eas, l'Ente Acquesotti Siciliani e per affrontare il tema e capire le azioni da porre in essere, giovedì 11 dicembre, alle 17.30, si terrà un incontro nella sede Confasi Trapani, in via Madonna di Fatima.

L'incontro mira ad informare i cittadini interessati su come tutelarsi dall’invio massivo delle fatture. L’associazione CODICI si occupa da tempo di questo tema e all'incontro con i cittadini relazioneranno gli avvocati Vincenzo Maltese e Daniela Marrone, rispettivamente dirigente regionale, e delegato trapanese dell'associazione.

L'assemblea si tiene nella sede Confasi in seguito al rinnovato accordo di collaborazione tra la stessa Confasi e l'associazione Codici e l'appuntamento sarà moderato da Michele Ritondo, responsabile provinciale Confasi.









