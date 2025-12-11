Trapani, il Prefetto riceve il Console Generale del Marocco Maryem Nassif

11/12/2025 18:35:00

Il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha ricevuto in Prefettura il Console Generale del Regno del Marocco a Palermo, Maryem Nassif, in visita istituzionale nella provincia.

L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e ha rappresentato l’occasione per approfondire temi di comune interesse legati al territorio trapanese e ai rapporti tra la comunità locale e quella marocchina, da anni stabilmente integrata nella provincia.

Nel corso del colloquio sono stati evidenziati la reciproca disponibilità e l’impegno congiunto nel rafforzare la collaborazione istituzionale, con particolare attenzione ai temi dell’inclusione sociale, della sicurezza e dello sviluppo di iniziative condivise a beneficio delle rispettive comunità.

La visita del Console Nassif conferma la volontà di consolidare ulteriormente i rapporti tra le istituzioni italiane e quelle marocchine, valorizzando il dialogo e la cooperazione sul territorio trapanese.



