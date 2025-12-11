Sezioni
Economia

» Trasporti
11/12/2025 16:30:00

Liberty Lines apre le vendite 2026: oltre 120 mila partenze tra Sicilia e Isole Minori

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-12-2025/liberty-lines-apre-le-vendite-2026-oltre-120-mila-partenze-tra-sicilia-e-isole-minori-450.jpg

 Liberty Lines non si ferma nononstante l'indagine che la vede coinvolta e annuncia l’apertura delle vendite per l’anno 2026 su tutte le tratte siciliane. I passeggeri possono già acquistare i biglietti per le oltre 120 mila partenze previste nei collegamenti tra Sicilia, Isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica, Pantelleria e sullo Stretto di Messina.

L’operativo del 2026 conferma il sistema delle tre stagionalità, previsto dai bandi di servizio pubblico attualmente in vigore. Un’impostazione pensata per garantire un servizio più efficiente ai pendolari nella bassa stagione e, allo stesso tempo, più flessibile e attrattivo per turisti e viaggiatori occasionali nei periodi di maggiore affluenza.

Orari e tariffe restano regolati dai bandi del Ministero dei Trasporti e della Regione Siciliana, con l’obiettivo dichiarato di assicurare un servizio omogeneo e adeguato alla domanda.

Per consultare gli orari o acquistare i biglietti sono disponibili tutti i canali ufficiali della compagnia, oltre alle biglietterie sociali.



