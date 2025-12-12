Basket serie C: Marsala a caccia di punti in casa della sorpresa Svincolati Milazzo

12/12/2025 17:37:00

La Nuova Pallacanestro Marsala (NPM) si prepara ad una delle trasferte più insidiose della Regular Season di Serie C maschile. L'appuntamento è fissato per sabato 13 dicembre, alle ore 19:00, al Palamilone di Milazzo, dove i lilibetani sfideranno la Svincolati Academy, autentica rivelazione del torneo. In palio, non solo la posta in gioco della classifica, ma l'ambizione di Marsala di restare agganciata con decisione all'obiettivo della salvezza diretta. La Svincolati Academy Milazzo si è imposta come una delle note più liete di questo campionato. Contro ogni pronostico di inizio stagione, la formazione messinese si è stabilmente attestata nelle zone di vertice, merito di un progetto giovane ma già solidamente strutturato. Nonostante l'ultima sconfitta subita sul difficile parquet di Palermo, il morale in casa Svincolati rimane alto, supportato dalla fiducia nei propri mezzi. La squadra può contare su riferimenti tecnici di grande prospettiva, tra cui spiccano i nomi di Aiello e Alioto. La loro crescita esponenziale, culminata nelle recenti convocazioni in Serie B, è la testimonianza del valore complessivo di un gruppo che compete con continuità anche su palcoscenici esigenti. Per la Nuova Pallacanestro Marsala, la sfida di Milazzo rappresenta un vero e proprio test di maturità. Lo staff e i giocatori sono consapevoli che i due punti in trasferta richiederanno 40 minuti di concentrazione assoluta su entrambe le metà campo. Le recenti uscite hanno evidenziato come qualsiasi calo di attenzione possa essere pagato a caro prezzo, un fattore che il roster di Coach Grillo è determinato a correggere dopo il recente passo falso contro Castanea. La classifica, infatti, si fa sempre più corta e il margine di errore per la NPM si assottiglia. L'obiettivo dichiarato resta quello di lottare per le prime cinque posizioni della conference, che garantiscono la salvezza diretta. L'impegno di sabato sera non è solo una gara, ma un crocevia essenziale nel cammino salvezza dei lilibetani. Uscire indenni da un campo ostico come il Palamilone equivarrebbe a lanciare un segnale forte al campionato sulla ritrovata solidità e determinazione della Nuova Pallacanestro Marsala.



