Cultura
12/12/2025 11:15:00

Al Selinus di Castelvetrano, la IV edizione del Premio Letterario Internazionale Selinunte

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-12-2025/al-selinus-di-castelvetrano-la-iv-edizione-del-premio-letterario-internazionale-selinunte-450.jpg

 È alla IV edizione il Premio Letterario Internazionale Selinunte, che si svolgerà giovedì 18 dicembre 2025 alle ore 16, presso il teatro Selinus di Castelvetrano.  

 

Saranno presenti per un saluto istituzionale:

Giovanni Lentini, sindaco di Castelvetrano

Felice Crescente, Direttore del Parco Archeologico di Selinunte

Giuseppe Undari, Arciprete di Castelvetrano

Giuseppe Castiglione, sindaco di Campobello di Mazara

Francesco Li Vigni, sindaco di Partanna

Valeria Li Vigni, Presidente Fondazione Sebastiano Tusa

 

Interverranno:

Rosario Atria, Presidente Società Dante Alighieri

Girolamo Di Bella, Presidente Panta Rei

Giovanni Miceli, Presidente Archeoclub Emi Selinios

Ermelinda Palmeri, coordinatrice del Comitato Organizzatore









