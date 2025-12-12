Al Selinus di Castelvetrano, la IV edizione del Premio Letterario Internazionale Selinunte

È alla IV edizione il Premio Letterario Internazionale Selinunte, che si svolgerà giovedì 18 dicembre 2025 alle ore 16, presso il teatro Selinus di Castelvetrano.
Saranno presenti per un saluto istituzionale:
Giovanni Lentini, sindaco di Castelvetrano
Felice Crescente, Direttore del Parco Archeologico di Selinunte
Giuseppe Undari, Arciprete di Castelvetrano
Giuseppe Castiglione, sindaco di Campobello di Mazara
Francesco Li Vigni, sindaco di Partanna
Valeria Li Vigni, Presidente Fondazione Sebastiano Tusa
Interverranno:
Rosario Atria, Presidente Società Dante Alighieri
Girolamo Di Bella, Presidente Panta Rei
Giovanni Miceli, Presidente Archeoclub Emi Selinios
Ermelinda Palmeri, coordinatrice del Comitato Organizzatore