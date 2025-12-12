Sezioni
Cultura
12/12/2025 12:02:00

Il progetto dell’Istituto Walden tra Trapani, Agrigento e Caltanissetta

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-12-2025/1765537407-0-il-progetto-dell-istituto-walden-tra-trapani-agrigento-e-caltanissetta.jpg

Promuovere arte, cultura e territorio come strumenti di inclusione sociale. È l’obiettivo di “Insieme per l’Inclusione”, il nuovo progetto multidisciplinare organizzato dall’Istituto Walden – Società Cooperativa Sociale Onlus con sede a Menfi, realtà che da oltre trent’anni opera nel campo della disabilità, del disagio e dell’emarginazione.

L’iniziativa, finanziata dall’Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali nell’ambito delle attività di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sui diritti di cittadinanza e inclusione sociale, mette in rete quattro territori: Menfi, Marsala, Sciacca e Caltanissetta. Una geografia sociale ed emotiva che diventa palcoscenico di concerti, laboratori, podcast, percorsi educativi e interventi di rigenerazione urbana.

«L’idea nasce dal desiderio di rafforzare i legami delle comunità attraverso l’arte e l’inclusione – spiega il presidente dell’Istituto, Michele Buscemi – facendo emergere storie, talenti e bisogni dei territori».

 

Concerti-evento a Menfi con Madonia, Q Beta, Venuti e Tony Canto

Il cartellone degli eventi prende il via venerdì 12 dicembre, al Centro Civico di Menfi, con il concerto di Luca Madonia e dei Q Beta.
Il secondo appuntamento è fissato per domenica 21 dicembre, sempre alle 20.30: sul palco Mario Venuti e Tony Canto, con una tappa speciale del tour “Mai come ieri”.
L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria sul sito www.istitutowalden.it.

 

Un progetto diffuso: dal recupero degli spazi ai podcast, fino alle merende letterarie

 

Il percorso, coordinato dall’assistente sociale Lucia Alessi, non si esaurisce con gli eventi musicali. Prevede infatti:

la riqualificazione di un’area a rischio degrado a Menfi, per restituire ai cittadini uno spazio condiviso;
podcast e attività di peer education a Caltanissetta, dedicati ai giovani;
merende letterarie a Marsala, per promuovere lettura, dialogo e partecipazione;
riprese video nei quartieri più iconici di Sciacca, per raccontare luoghi e comunità attraverso uno sguardo artistico e sociale.

Un mosaico di iniziative che traduce in pratica la mission dell’Istituto Walden: creare relazioni, abbattere barriere, lavorare sulla conoscenza e sulla quotidianità per migliorare i percorsi educativi e formativi.

 

L’Istituto Walden: trent’anni di impegno nel sociale

 

Nato nel 1993 come “Centro Sociale Psicopedagogico dell’Handicap, delle Disabilità e delle Emarginazioni”, l’Istituto Walden è oggi una struttura riconosciuta per la solidità professionale del proprio personale e per la capacità di adattare i propri interventi alle sfide educative e sociali contemporanee.

Con “Insieme per l’Inclusione” la cooperativa rinnova il suo impegno: fare della cultura un ponte, della partecipazione un diritto e dei territori una comunità accogliente.

 









