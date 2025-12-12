Moda e diritti: ad Alcamo la mostra “Trame di libertà” sull’emancipazione femminile

12/12/2025 12:40:00

Al MACA di Alcamo la moda diventa racconto di libertà, identità e autodeterminazione femminile.

Giovedì 18 dicembre alle 16.30, negli spazi del Museo di Arte Contemporanea di Alcamo, al Collegio dei Gesuiti, sarà inaugurata la mostra “Trame di libertà – L’emancipazione femminile attraverso la moda”, inserita nel cartellone degli eventi del Natale ad Alcamo e già visitabile dal pubblico.

Il percorso espositivo propone una lettura originale e profonda della storia delle donne attraverso gli abiti, intesi non come semplici elementi estetici ma come veri e propri documenti sociali e culturali. Le creazioni in mostra sono il risultato del lavoro delle alunne della sezione Abbigliamento e Moda dell’Istituto Superiore “Orso Mario Corbino” di Partinico, guidate dalle loro docenti in un progetto che unisce formazione, ricerca e consapevolezza storica. Attraverso tessuti, forme, colori e tagli, la mostra racconta l’evoluzione del corpo femminile nella società: da spazio controllato e normato a territorio di autodeterminazione e affermazione identitaria.

Gli abiti diventano così strumenti narrativi capaci di restituire i passaggi fondamentali dell’emancipazione femminile, riflettendo i cambiamenti politici, sociali e culturali che hanno attraversato le diverse epoche. “Trame di libertà” si configura come un racconto corale fatto di stoffe e storie intrecciate, un viaggio che attraversa il tempo per dare voce a una conquista lunga e ancora in corso: quella della libertà di scelta, della dignità e della consapevolezza. In questo dialogo tra passato e presente, la moda si rivela linguaggio potente e archivio visibile della lotta femminile, capace di trasformare l’abito in testimonianza viva di identità e resistenza.



