12/12/2025 08:31:00

Minacce via WhatsApp per gelosia, 66enne a processo: “Verrò a Pantelleria e saranno guai”

“Verrò a Pantelleria e saranno c… tuoi. Vengo e ti taglio le pa… e te le metto in bocca. Sei avvisato stai attento, altri 15 anni me li faccio”. Sarebbero state queste le frasi, decisamente minacciose, che un 66enne di Torre del Greco (P.D.R. le sue iniziali) avrebbe rivolto a un 65enne di Pantelleria (G.C.). Messaggi che, tra il 6 e il 10 dello scorso mese di settembre, sarebbero state inviate per whatsapp. Il campano, in particolare, avrebbe accusato di avere una relazione sentimentale con la sua ex compagna sull’isola. Nonostante, quindi, la fine della relazione, P.D.R. avrebbe ugualmente coltivato un forte senso di gelosia. E questo adesso gli costerà un processo, nel quale dovrà difendersi dall’accusa di minacce. Il decreto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace è stato emesso dalla Procura della repubblica di Marsala. A difendere l’imputato è l’avvocato Valentina Favata, mentre ad assistere la “persona offesa” è l’avvocato Francesco Vinci. A far scattare il procedimento penale è stata la denuncia presentata da G.C. alla stazione dei carabinieri di Pantelleria. Il processo verrà avviato il prossimo 4 febbraio.









