Cronaca

» Meteo
12/12/2025 08:42:00

Meteo, ancora sole e bel tempo nel Trapanese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-12-2025/1765525487-0-meteo-ancora-sole-e-bel-tempo-nel-trapanese.jpg

Il bel tempo continua a dominare la Sicilia anche oggi, venerdì 12 dicembre, nonostante l’avvicinarsi delle festività natalizie. L’Isola resta sotto l’influenza di un campo di alta pressione che garantisce stabilità, cieli sereni e temperature miti, senza fenomeni di rilievo.

 

Sicilia: alta pressione e tempo stabile

Su gran parte della regione la giornata sarà caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, con qualche addensamento sparso atteso solo in serata e comunque senza conseguenze.
Secondo le previsioni, il litorale tirrenico, quello ionico e quello meridionale, così come le zone interne, vivranno una giornata tranquilla, accompagnata da venti deboli orientali, in rotazione dai quadranti nord-orientali. I mari – Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia – si manterranno poco mossi.

Il quadro meteorologico favorevole dovrebbe proseguire almeno fino al 16 dicembre. Da martedì prossimo, invece, è atteso un peggioramento legato all’indebolimento dell’anticiclone.

 

Temperature miti per il periodo

Le temperature restano sostanzialmente stabili, con valori massimi compresi tra 11 e 18 gradi.
Sono previsti 18°C a Catania, 17°C a Messina, 16°C a Palermo, Caltanissetta, Siracusa e Trapani, 15°C ad Agrigento e Ragusa, mentre Enna si fermerà a 11°C.

 

Trapani: sole e qualche nube sparsa

Nel Trapanese la giornata sarà stabile e senza piogge, con cielo in prevalenza poco nuvoloso. A Trapani le temperature oscilleranno tra 10–11°C di minima e 16°C di massima, attesa nelle ore centrali della giornata.
I venti soffieranno deboli, inizialmente da Est-Sud-Est e successivamente da Ovest, mentre il mare resterà poco mosso. Nessuna allerta meteo segnalata.



