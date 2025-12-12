Marsala 2026. Centrodestra appeso alla candidatura di Fici

12/12/2025 06:00:00

La politica a Marsala, quella che guarda alle amministrative del 2026, è in ostaggio. Lega e Forza Italia sono in attesa che Fratelli d’Italia sciolga il nodo sulla candidatura di Nicola Fici, troppo avanti per poter fare un passo indietro. Nel frattempo Grande Sicilia, che del centrodestra è componente ma a Marsala agisce da battitore libero, ha già avvertito lo stesso Fici: o ufficializza la candidatura ovvero deciderà di andare con Andreana Patti. Lo ha detto chiaro, durante una nostra intervista, il coordinatore cittadino Michele Gandolfo.



E’ un discorso comune a tanti consiglieri comunali, che si definiscono civici ma vicini alle posizioni di centrodestra, però con una clausola: o il centrodestra sposa la candidatura di Fici ovvero non restano più in quell’aria ma virano sulla Patti, dove l’attuale campo è quello largo, cioè centrosinistra.

E allora è assai chiaro che così il sistema politico va in tilt. La scelta non è politica, non è identitaria e non è nemmeno valoriale. E’ solo personale. Mai con Massimo Grillo ci può stare, dire invece che si può volare dal centrodestra al centrosinistra equivale a non dare peso ai partiti, alle idee che i partiti esprimo e alle posizioni.

Ancora incognite

E’ un'attesa continua, i meloniani non scioglieranno la riserva per il momento. Bisognerà attendere quasi certamente gennaio 2026, e in ogni caso ci sono molti dubbi su Fici, continuano a ripeterlo. E allora perché Fici, se ha già incassato il sì della Lega, FI, Grande Sicilia e DC, non ufficializza?

A settembre 2025 il primo partito a lanciare Fici, durante l’assemblea provinciale, fu proprio la DC. Non ne hanno mai fatto mistero.

Quello che appare schizofrenico è che in molti sostengono di essere di centrodestra e poi dicono: o Fici o andiamo con la Patti. Una coerenza da far impallidire.



Curatolo vs Gandolo

Per Leonardo Curatolo, leader di Marsala Futura le dichiarazioni di Michele Gandolfo sono imbarazzanti: “Parlando di ricatti all'interno del centrodestra, si arriva a dire che se il centrodestra non candida Fici, loro se ne andranno con la Patti, quindi a sinistra. Domanda… dove si trovano i valori o i principi del centrodestra. Alla fine, come ho sempre affermato , sembra proprio che l'infiltrato sia Fici. Le sue azioni e dichiarazioni ci fanno dubitare della sua lealtà alla città. È chiaro che alcuni sono più interessati alla poltrona che al benessere della nostra comunità. È tempo di dire basta a queste manovre politiche e di rimanere uniti per il vero interesse dei cittadini”.

Grillo

L’assessore Gaspare Di Girolamo ha rivelato ai nostri microfoni che il sindaco uscente, ricandidato, è pronto a dialogare con Fici per trovare una sintesi e una unità di intenti per le prossime amministrative. Mosse che si svilupperanno nelle prossime settimane.



