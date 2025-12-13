Sezioni
Cronaca
13/12/2025 12:38:00

Marsala, balcone pericolante in Via Roma. Intervengono i vigili del fuoco. Video

Mattinata agitata a Marsala, nel pieno centro cittadino, per un balcone pericolante in via Roma. Alcuni calcinacci si sono staccati dalla struttura, cadendo sulla strada e facendo scattare l’allarme tra residenti e passanti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno immediatamente transennato l’area per mettere in sicurezza la zona ed evitare rischi per l’incolumità pubblica. L’intervento si è reso necessario per verificare le condizioni del balcone e rimuovere le parti instabili, scongiurando ulteriori distacchi.

Via Roma è rimasta parzialmente interdetta al transito per il tempo necessario alle operazioni di messa in sicurezza.

 









