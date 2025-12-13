Dalla lirica hi-tech ai presepi viventi: cosa fare nel weekend trapanese

13/12/2025 06:00:00

Tra innovazione digitale e tradizioni secolari, risate irriverenti e percorsi di fede, il weekend del 13 e 14 dicembre offre in provincia di Trapani un calendario ricco e trasversale.

TRAPANI – Debutta il 13 dicembre, alle 21.00, al Complesso Monumentale di San Domenico a Trapani “I Florio di Sicilia”, l’opera lirica digitale ideata dal Conservatorio “Scontrino”. Il progetto unisce musica e tecnologie avanzate: libretto realizzato anche con Intelligenza Artificiale, scenografie immersive e il robot Pepper che interagirà con le emozioni del pubblico. Un coro e un trio musicale si esibiranno a distanza, collegati in tempo reale grazie al progetto europeo MUSIC4D finanziato dal PNRR. L’anteprima sarà trasmessa anche in streaming sui canali del Conservatorio. L’opera approderà poi a Madrid nel febbraio 2026.

TRAPANI – Sabato 13 dicembre 2025, alle 17.00, il Museo Regionale Pepoli ospiterà la presentazione del restauro del presepe in corallo del XVIII secolo, capolavoro dell’artigianato trapanese. Il restauro è stato finanziato dall’Associazione Amici del Museo Pepoli. L’evento rientra nella seconda edizione di “Il Corallo anima di Trapani”, in programma fino al 19 dicembre. Ingresso libero.

TRAPANI – Chris Clun torna a Trapani il 13 dicembre al Cine-Teatro Don Bosco con “Toxoplasmosi”, il nuovo spettacolo di stand-up comedy dedicato alla maternità moderna e alle ansie quotidiane. Tra ecografie 3D, consigli non richiesti e confronti tra infanzia anni ’90 e genitorialità iper-tech, uno show ironico e graffiante. Biglietti su Eventbrite o al 350 5011247.

ERICE – Fino al 6 gennaio 2026 Erice ospita EricèNatale, un mese di eventi tra mercatini, presepi, arte e spettacoli. In piazza Umberto I il Mercatino di Natale con artigianato e prodotti tipici; il Borgo dei Presepi propone oltre trenta natività diffuse, incluso il presepe meccanico di Palazzo Sales. Al Palazzo Comunale una mostra di oltre 100 schiaccianoci e carillon. In programma concerti, laboratori per bambini, Casa di Babbo Natale ed eventi di Capodanno.

ALCAMO – Alcamo Wine Fest 2025 torna il 15 e 16 dicembre con eventi dedicati alle eccellenze vinicole siciliane. Il 15 dicembre alle 17.00 al Collegio dei Gesuiti la presentazione della guida “Vini d’Italia” 2026, seguita da una degustazione al Castello dei Conti di Modica. Il 16 dicembre alle 18.30 degustazione aperta al pubblico. Biglietti online sul sito Gambero Rosso.

MARSALA – Sabato 13 e domenica 14 dicembre si svolge l’evento parrocchiale “La famiglia in cammino verso la speranza”. Sabato alle 17.15 catechesi sulla famiglia e alle 18.30 Santa Messa tematica. Domenica Messa solenne alle 11.00 con Benedizione delle Famiglie, seguita da un momento di fraternità; chiusura alle 18.30 con la Messa vespertina.

MARSALA – Domenica 14 dicembre, alle 18.00, per il BookClub alla Biblioteca Otium (via XI Maggio 106), Andrea Noto, in dialogo con Cristina Tedesco, presenta “La figlia che non c’era” (Damiano Editore). Ingresso libero.

PETROSINO – Prosegue il Calendario Natale 2025 con eventi per tutte le età: spettacoli, concerti, cinema, sport e attività per bambini fino al 4 gennaio. Il Centro Polivalente è uno dei principali luoghi degli appuntamenti. Programma completo su facebook.com/petrosinopaginaistituzionale.

CASTELVETRANO – Domenica 14 dicembre, dalle 16.00 alle 19.00, la Zoo-Fattoria Rosario Carimi apre le porte al Natale con il Villaggio di Betlemme e l’area bambini Mirealandia. Presepe vivente, antichi mestieri, animali della fattoria, degustazioni e attività creative per i più piccoli. Info e prenotazioni: 320 3095896.

