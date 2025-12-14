Basket Femminile: grande momento per la Alcamo Basket che vince anche a Cagliari

14/12/2025 15:37:00

La Sicily By Car Alcamo Basket chiude con un successo importante la trasferta di Cagliari e conferma il proprio momento positivo in campionato. Le alcamesi passano sul campo del Cus Cagliari 58-47 e si avvicinano con fiducia al derby di Natale in programma tra sette giorni contro Ragusa. In Sardegna l’avvio è tutto di marca alcamese. Alcamo entra in partita con il giusto atteggiamento, chiudendo il primo quarto avanti 19-12. Nel secondo periodo il Cus prova a rientrare, la gara si fa più equilibrata e il parziale si chiude sul 10-13, ma all’intervallo lungo la Sicily By Car resta avanti 29-25. Il terzo quarto è il più complicato dal punto di vista offensivo. I ritmi si abbassano: Cagliari vince il parziale 18-9 e torna a contatto, riaprendo la sfida. È però nell’ultimo periodo che Alcamo cambia marcia. Le ospiti piazzano un decisivo 20-4 e spezzano definitivamente l’equilibrio, blindando una vittoria mai realmente in discussione nel finale. Russo trascina l’attacco della Sicily by Car Alcamo Basket con 12 punti, Nikolic dà qualità e presenza nei momenti chiave, mentre Vella, Thiam e Nielacna garantiscono energia e solidità. Positivo anche il contributo di Kraujunaite, importante nell’economia di una squadra sempre più compatta e consapevole. Un successo che pesa, soprattutto lontano dal PalaTresanti, e che conferma la crescita del gruppo guidato da Vincenzo Ferrara. Il 2025 si chiuderà nel prossimo turno con il derby contro la Passalacqua Ragusa.



