Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
16/12/2025 18:15:00

Pnrr in Sicilia in forte ritardo, Faraone: “Servono altri quattro anni per completare"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/1765905504-0-pnrr-in-sicilia-in-forte-ritardo-faraone-servono-altri-quattro-anni-per-completare.jpg

Il Pnrr in Sicilia procede con gravi ritardi. A denunciarlo è Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva, intervenuto a Termini Imerese nel corso dell’iniziativa “Porti, strade e ferrovie. Risultati e ritardi del Pnrr”, organizzata dal partito.

 

Secondo Faraone, a pochi mesi dalla scadenza, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che avrebbe dovuto colmare ritardi strutturali e rendere più efficiente la macchina amministrativa, “si è trasformato in un disastro”. A supporto delle sue affermazioni, il vicepresidente di Italia Viva ha citato i dati elaborati dal Centro studi del partito in Sicilia.

Su un totale di 16,05 miliardi di euro destinati all’Isola, risultano pagati 5,25 miliardi, pari al 32,72%, mentre le somme rendicontate ammontano a 1,27 miliardi, ovvero il 7,91%. In pratica, quasi il 70% delle risorse non risulta ancora erogato, con una capacità di rendicontazione definita particolarmente critica.

 

Ancora più preoccupante, secondo Faraone, la situazione dei fondi direttamente gestiti dalla Regione Siciliana. Su 3.557 progetti, per un valore complessivo di circa 1,97 miliardi di euro, ne sono stati pagati poco più di 510 milioni (25,87%) e rendicontati circa 142 milioni (7,19%).

 

“Con questo ritmo – ha affermato – servirebbero altri quattro anni per completare la spesa, mentre per la rendicontazione non basterebbe un secolo”. Faraone ha attribuito le difficoltà non alla mancanza di risorse, ma a carenze strutturali dell’amministrazione regionale, indicando problemi di velocità, coordinamento, competenze professionali e senso di responsabilità.



Politica | 2025-12-15 15:05:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/marsala-si-sta-spopolando-e-sta-morendo-250.jpg

Marsala si sta spopolando e sta morendo?

Marsala ha 79mila abitanti: ma se facciamo un giro per le varie strade e contrade il numero effettivo sembra esponenzialmente minore. Infatti, decine di migliaia di cittadini non vivono più qui ma, per studio o per lavoro, si sono trasferiti...







Native | 16/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/1765795230-0-costa-crociere-premia-citypass-travel-di-castelvetrano-prima-nel-sud-italia-al-global-summit-26.jpg

Costa Crociere premia Citypass Travel di Castelvetrano: prima nel Sud...

Native | 16/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/1765881089-0-musica-vino-e-food-a-marsala-il-colomba-bianca-xmas-festival.jpg

Musica, vino e food: a Marsala il Colomba Bianca Xmas Festival 

Native | 12/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-12-2025/1765279946-0-marsala-completati-i-lavori-di-adeguamento-della-palestra-del-plesso-pascoli.jpg

Marsala, completati i lavori di adeguamento della palestra del plesso...