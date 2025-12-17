Sezioni
Economia

Professioni
17/12/2025 10:00:00

I commercialisti di Trapani premiano la studentessa Giulia Cardillo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-12-2025/i-commercialisti-di-trapani-premiano-la-studentessa-giulia-cardillo-450.jpg

 Il talento, quando è accompagnato da impegno, costanza e passione, merita di essere riconosciuto. È con questo spirito che nei giorni scorsi i presidenti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trapani e della Fondazione Commercialisti Trapani E.T.S. hanno consegnato la borsa di studio a Giulia Cardillo, studentessa che ha conseguito il miglior risultato di diploma nell’anno scolastico 2024/2025 presso l’Istituto Tecnico e Professionale “S. Calvino – G.B. Amico” di Trapani.

 

Un riconoscimento che va oltre il semplice voto finale e che premia un intero percorso scolastico caratterizzato da serietà, dedizione e maturità. Qualità che rappresentano valori fondanti anche per la professione del commercialista e che la Fondazione Commercialisti Trapani E.T.S. ha voluto valorizzare attraverso un segno concreto di apprezzamento e di fiducia nel futuro.

 

La borsa di studio, infatti, intende essere anche un incoraggiamento a proseguire con determinazione il proprio cammino formativo nel settore economico-professionale.
«Questo traguardo – ha sottolineato il presidente della Fondazione, Giuseppe Viviano – rappresenta il giusto riconoscimento di un’eccellenza scolastica e, allo stesso tempo, un investimento sul futuro di una giovane che ha dimostrato di possedere le qualità umane e professionali per intraprendere con successo la strada della libera professione».

 

La consegna della borsa di studio si inserisce nel solco della collaborazione ormai consolidata tra l’Ordine dei Commercialisti di Trapani, la Fondazione e l’Istituto “Calvino – Amico”. Un dialogo che negli anni si è sviluppato attraverso incontri, momenti di confronto e iniziative condivise tra studenti e professionisti, con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo delle professioni economiche.









