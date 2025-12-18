18 Dicembre: spread ai minimi, Putin contro l'Europa, a Gaza si muore di freddo

18/12/2025 07:02:00

E' il 18 Dicembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

Lo spread è ai valori minimi dal 2009. È sceso fino a 69 punti (per fare un paragone, nel 2011 arrivò a 520 punti)

• Salvini è stato definitivamente assolto per il caso Open Arms. La Cassazione ha rigettato la richiesta di ricorso della procura di Palermo

• Alla Camera Meloni ha ribadito che l’Italia non invierà soldati in Ucraina e detto che spendere 800 milioni per il restauro del palazzo dell’Ue a Bruxelles non è una priorità (e Renzi le ha detto che «il kebab sta a Giorgia Meloni come le briosche stavano a Maria Antonietta»)

• Il parlamento europeo ha reso definitivo a larga maggioranza (500 voti favorevoli, 120 voti contrari e 32 astensioni) il divieto di importazione di gas russo

• In un discorso in cui non ha detto niente di nuovo, Putin ha definito i leader europei podsvinok, cioè «maialini da latte»



• Mentre in Italia era notte, Trump ha parlato in diretta tv per venti minuti scarsi attaccando i democratici (e ha annunciato un bonus per i soldati da 1.776 dollari, in arrivo entro Natale)

• In aula a New York, Luigi Mangione si è fatto fotografare con un sorriso a 32 denti

• La polizia australiana ha formalizzato 59 capi d’accusa nei confronti dell’attentatore di Sydney

• In una tenda a Gaza un bambino di due settimane è morto di freddo

• Sembra che il gruppo Antenna abbia piani di espansione per Gedi, e che se riuscirà a comprarlo non licenzierà nessun giornalista

• In un convegno a palazzo Grazioli, ex residenza romana di Berlusconi, Roberto Occhiuto ha detto che a Forza Italia serve «una scossa liberale» (sta iniziando cioè a presentarsi come alternativa a Tajani)

• Il figlio di La Russa si è visto esinguere il reato di revenge porn grazie ad un risarcimento di 25 mila euro alla giovane vittima (che i soldi non li voleva)

• A Sesto San Giovanni (Milano) uno studente di 18 anni è stato accoltellato fuori da scuola da tre coetanei

• A Napoli un pluripregiudicato è stato ucciso in un agguato. Quando era già a terra, i sicari gli hanno sparato in faccia, alla maniera dei camorristi

• A Scampia è iniziato l’abbattimento della Vela Rossa, l’ultima rimasta in piedi

• Il libro di Sarkozy Journal d’un prisonnier ha venduto quasi 100 mila copie in una sola settimana

• Il parrucchiere di Meloni dice che il nuovo taglio che ha fatto alla premier è «alla Monica Bellucci o alla Brigitte Bardot»

• Miss Finlandia è stata privata del titolo perché aveva postato un video dove faceva gli occhi a mandorla

• Il consiglio di amministrazione della Warner Bros ha raccomandato agli azionisti di rifiutare l’offerta d’acquisto di Paramount Skydance e di accettare quella di Netflix

• Dopo aver chiuso la fabbrica di Dresda, Volkswagen ha inaugurato una fabbrica di batterie a Salzgitter

• Amazon starebbe per investire 10 miliardi di dollari in OpenAi

• Ariston ha comprato Riello, che così è tornata in mani italiane

• Un rapporto di Legambiente ha confemrato che la Circumvesuviana è la peggiore linea ferroviaria d’Italia

• Alcaraz ha congedato il suo allenatore Juan Carlos Ferrero, che verrà sostituito da Samuel Lopez

• Oggi alle 20 a Riad, in Arabia Saudita, si giocherà Milan-Napoli, la prima semifinale di Supercoppa, visibile su ItaliaUno

• Dal 2029 (e fino almeno al 2033) sarà Youtube a trasmettere la diretta mondiale degli Oscar

• Dagospia scrive che nel 2027 Amadeus tornerà in Rai per condurre Sanremo grazie all’intermediazione di Fiorello

• Sono morti l’attrice francese Françoise Brion (92 anni), il mentore di Mauro Corona, Aldo Colonnello (85), il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio (73), il fumettista francese Édouard Karali (85), il baritono tedesco Thomas Mayer (56), il regista tedesco Holger Mischwitzky (83)



Titoli

Corriere della Sera: Putin insulta i leader europei

la Repubblica: “Porcellini” / Putin insulta / i leader Ue

La Stampa: Beni russi, Europa spaccata / Meloni: Putin irragionevole

Il Sole 24 Ore: Pensioni, tagliati solo i riscatti futuri / Professioni, allentato lo stop ai compensi

Avvenire: «Gaza senza pace»

Il Messaggero: Pensioni, riscatto di laurea salvo

Il Giornale: L’hanno sequestrato / per 2.220 giorni

Leggo: Gli insulti di Putin alla Ue

Qn: Salvini, assoluzione definitiva / Nessun sequestro su Open Arms

Il Fatto: La strategia / della pensione

Libero: La farsa è finita: Salvini assolto

La Verità: La maggiornaza sgambetta / i proprietari di case onesti

Il Mattino: Pensioni, riscatto laurea invariato

il Quotidiano del Sud: Truppe e asset, Meloni frena

il manifesto: Fuori / asset

Domani: Kiev e Mercosur, Meloni in affanno / Putin: «L’Ue? Maialini, vado avanti»



