Istituzioni

» Dalla Regione
19/12/2025 20:00:00

Energia, oltre 28 milioni per i Comuni siciliani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-12-2025/energia-oltre-28-milioni-per-i-comuni-siciliani-450.jpg

Circa 28,2 milioni di euro per l'efficientamento energetico e la riqualificazione urbana: l'assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, guidato da Francesco Colianni, ha pubblicato oggi l'avviso "Progetti di valore: investimenti per la crescita sostenibile dei Comuni siciliani". 

 

Si tratta di fondi derivanti dalle royalties incassate dalla Regione per la concessione di idrocarburi e che ora vengono reinvestiti a favore dei territori. Lo stanziamento è suddiviso in due parti: la linea A, con 12,7 milioni di euro, è destinata ai Comuni ricadenti nelle aree interessate dalle concessioni di idrocarburi; la linea B, con 15,4 milioni, è destinata anche alle altre amministrazioni locali.

 

L'iniziativa prevede contributi a fondo perduto al 100% del costo per investimenti strategici in diversi ambiti: opere di manutenzione straordinaria e sostenibilità energetica, rigenerazione dei centri urbani e delle periferie, riqualificazione architettonica e miglioramento della sicurezza degli edifici pubblici, nonché interventi di manutenzione straordinaria e opere di urbanizzazione primaria. Ogni Comune potrà candidare un progetto che, se finanziato, riceverà un contributo compreso tra 100 mila e 1,5 milioni di euro. Gli investimenti dovranno essere realizzati entro 24 mesi dal decreto di concessione del contributo.

 

«Con questo avviso – dice l'assessore Colianni – lanciamo un'importante opportunità per i nostri Comuni e introduciamo un'importante novità, ovvero la possibilità di anticipare fino al 90% del valore dell'investimento per venire incontro alle difficoltà finanziarie che molti enti si trovano ad affrontare. Questi interventi miglioreranno la qualità della vita dei cittadini e contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale. Invito tutti i Comuni siciliani a presentare progetti di qualità che possano fare la differenza nei loro territori. Le risorse ci sono, ora tocca alle amministrazioni locali dimostrare capacità progettuale. Desidero, infine, ringraziare il dipartimento Energia per il prezioso lavoro svolto nella predisposizione di questo avviso, che rappresenta uno strumento concreto ed efficace a supporto dei nostri territori».

 

Le domande dovranno essere presentate sulla piattaforma dedicata incentivienergia.regione.sicilia.it entro le ore 12.00 del 24 marzo 2026. L'avviso è disponibile sul portale istituzionale della Regione a questo link.
 









