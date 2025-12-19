Sezioni
Istituzioni
19/12/2025 18:11:00

Arte, musica e tradizione: il progetto "Natale in tre tempi" nel Trapanese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-12-2025/arte-musica-e-tradizione-il-progetto-natale-in-tre-tempi-nel-trapanese-450.jpg

Un itinerario di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e musicale del territorio ha caratterizzato il periodo natalizio con l’iniziativa “Natale in tre tempi”, coordinata dalla Prefettura, in collaborazione con le Diocesi e i Sindaci di Trapani e di Mazara del Vallo e il Conservatorio di Musica di Stato "A. Scontrino" di Trapani. 


L’iniziativa, suddivisa in tre incontri, è stata ospitata in luoghi di particolare rilevanza storico-artistica, durante i quali si sono alternati momenti di approfondimento sugli edifici religiosi interessati e interventi musicali.
Il primo incontro si è tenuto venerdì 12 dicembre alle ore 16.45 presso la Chiesa di Sant’Alberto in Trapani, con illustrazione storico-artistica a cura di don Fabiano Castiglione, e interventi musicali a cura di Samuele Mazzarella e Claudio Terzo, allievi chitarristi del Conservatorio di Musica di Stato "A. Scontrino" di Trapani. 


Il secondo appuntamento si è tenuto lunedì 15 dicembre alle ore 17.00 presso la Basilica Maria SS. Annunziata di Trapani, Chiesa del FEC. In questa occasione l’illustrazione è stata affidata al Sovrintendente BB.CC.AA di Trapani, Riccardo Guazzelli, seguita da interventi musicali a cura di Diletta Alonge, allieva soprano del conservatorio, e del maestro Leonardo Nicotra. 
Il percorso si è concluso martedì 16 dicembre alle ore 17.00 presso la Chiesa di San Michele in Mazara del Vallo, nella quale il Prof. Danilo di Maria, alla presenza del Sindaco di Mazara del Vallo, Dott. Salvatore Quinci, ha curato l'illustrazione storico artistico, con interventi musicali a cura di Diletta Alonge, allieva soprano del conservatorio “A. Scontrino” di Trapani e il maestro Leonardo Nicotra. 


“Natale in tre tempi” è stato proposto come un momento di riflessione e condivisione culturale, volto a valorizzare il patrimonio artistico, offrendo alla cittadinanza occasioni di incontro e di presenza delle istituzioni sul territorio nel segno della tradizione e della musica.
 



