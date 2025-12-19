Crisi idrica, la Regione aggiorna il Piano di tutela delle acque

19/12/2025 14:00:00

Un passo importante verso una gestione più razionale e sostenibile delle risorse idriche in Sicilia. La Regione, tramite l’Autorità di bacino della Presidenza, ha infatti aggiornato il Piano di tutela delle acque, adeguandolo alle novità della normativa nazionale e comunitaria e alla persistente crisi idrica causata dai lunghi periodi di siccità che colpiscono l’isola.

Il Piano rappresenta uno strumento fondamentale per garantire i fabbisogni civili, agricoli e produttivi, tutelare la qualità delle acque e salvaguardare gli ecosistemi acquatici. L’elaborato analizza l’utilizzo delle risorse idriche e definisce le misure e gli interventi necessari per una gestione sostenibile, con particolare attenzione alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e alle situazioni di emergenza idrica.

Prevista una consultazione pubblica di almeno sei mesi, durante la quale tutti gli stakeholder potranno contribuire con osservazioni e proposte. Il documento offre una ricognizione dettagliata della disponibilità delle risorse, della domanda e dei principali usi – potabile, irriguo e industriale – valutando le pressioni sui corpi idrici superficiali e sotterranei. Tra le strategie indicate, investimenti infrastrutturali, riduzione delle perdite, misure di efficienza, sistemi di monitoraggio e piani per eventi estremi.

La pianificazione si basa sui dati del terzo ciclo del Piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia, seguendo i principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economico-finanziaria previsti dalla Direttiva europea 2000/60/CE.

Il nuovo Piano conferma e aggiorna le linee guida già definite, integrandole con le più recenti esperienze a livello nazionale e comunitario, con l’obiettivo di rafforzare la resilienza del sistema idrico regionale e garantire la tutela dell’acqua per le generazioni presenti e future.

****

La Giunta regionale riorganizza i dipartimenti: taglio dirigenti e potenziamento di Acque e Rifiuti



La Giunta regionale ha dato il via libera alla riorganizzazione dei dipartimenti, con un significativo taglio delle postazioni dirigenziali e un potenziamento dei settori strategici come risorse idriche e ciclo dei rifiuti. La seduta di questa mattina ha approvato la proposta della Segreteria generale che prevede una riduzione del 33% tra aree, servizi, unità di staff e unità operative.

Il piano comporterà una ristrutturazione drastica di 273 strutture intermedie dei 30 dipartimenti attuali: si passerà dagli 834 uffici attuali a 561, suddivisi in 97 aree, 370 servizi e 94 unità. La riduzione più marcata riguarda le unità operative, che passeranno da 376 a 94, con la soppressione quasi totale di quelle centrali.

La pianta organica prevede oggi 752 dirigenti, dei quali 559 attualmente in servizio: si arriverà a 492 dirigenti entro il 2026 e a 421 entro la fine del 2027.

«Questa riforma della dirigenza – ha commentato il presidente della Regione Renato Schifani – verrà discussa in Ars subito dopo la sessione di bilancio. È propedeutica per riaprire la stagione dei concorsi e rinnovare la dirigenza, rendendola più efficiente e vicina ai cittadini. Nei prossimi quattro anni sono previsti 262 posti da mettere a concorso».

La nuova “razionalizzazione degli assetti organizzativi” dovrà ora completare l’iter amministrativo, con parere del Cga e visto della Corte dei conti. Nel frattempo, la Giunta ha prorogato di tre mesi gli incarichi dei dirigenti delle strutture intermedie.

Novità anche per il personale prossimo alla pensione: fino a un massimo di 6 dirigenti e 15 funzionari, sarà possibile rimanere in servizio fino a 70 anni per attività di tutoraggio e affiancamento ai neoassunti. La priorità sarà data a settori chiave come risorse idriche, ciclo dei rifiuti, liste d’attesa sanitarie, contrasto alla povertà e gestione di fondi extraregionali.

Tra gli altri provvedimenti approvati, la Giunta ha stabilizzato 3 assistenti e 20 funzionari attualmente in comando da altre amministrazioni.

Infine, su proposta di Schifani, è stato potenziato l’organico del settore rifiuti con 20 nuove assunzioni: metà sarà scelta tra graduatorie già esistenti, l’altra metà tramite mobilità interna da altri dipartimenti. «Siamo consapevoli che il fabbisogno è maggiore – ha concluso Schifani – ma queste 20 assunzioni rappresentano un segnale concreto e immediato di attenzione verso un settore cruciale. È l’inizio di un percorso che garantirà al dipartimento le risorse necessarie per affrontare le sfide ambientali della Sicilia».



