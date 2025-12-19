Emergenza idrica, completati i lavori ai pozzi Inici: più acqua per Alcamo e Castellammare

19/12/2025 19:30:00

Si rafforza il sistema idrico del Trapanese in piena emergenza siccità. Sono stati completati i lavori di revamping dei pozzi Inici e da oggi le nuove port sono state immesse in rete nel sistema di sovrambito. Ad annunciarlo è il presidente dell’ATI Trapani, Francesco Gruppuso, che sottolinea come l’intervento consentirà di incrementare la disponibilità idrica di circa 40 litri al secondo, con benefici immediati soprattutto per Alcamo e Castellammare del Golfo, ma anche per l’intero sistema sovracomunale.

L’opera ha riguardato il recupero funzionale di due pozzi esistenti, la rifunzionalizzazione delle apparecchiature elettromeccaniche e la realizzazione di circa un chilometro di nuova condotta. Un intervento strategico in una fase particolarmente delicata, segnata dalla persistente siccità e dalla ridotta capacità degli invasi.

Gruppuso ha espresso un ringraziamento a Siciliacque, soggetto attuatore del progetto, per la rapidità e l’efficacia degli interventi, e alla cabina di regia regionale per l’emergenza idrica, guidata da Salvo Cocina, per il finanziamento dell’opera. Un ulteriore ringraziamento è stato rivolto al Comune di Trapani, proprietario dei pozzi, per la collaborazione istituzionale che ha permesso di accelerare le procedure.

«Si tratta di un intervento concreto – ha concluso il presidente dell’ATI Trapani – che rafforza la resilienza del sistema idrico provinciale e dimostra come la sinergia tra enti locali, Regione e gestori possa garantire risposte rapide ed efficaci a tutela delle comunità e dei cittadini».



