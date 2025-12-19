Marsala, la piazza Unità d'Italia e la propaganda senza fine di Grillo

19/12/2025 06:00:00

È stata inaugurata ieri Piazza Unità d’Italia, lo spazio antistante il Monumento ai Mille, a Marsala. Un momento importante per la città, perché è stato restituito ai cittadini un luogo che era stato a lungo abbandonato, ma che invece dovrebbe rappresentare un racconto di storia e memoria collettiva. I lavori sono stati lunghi e interrotti più volte. E il sindaco Massimo Grillo ieri ha messo in scena un'inaugurazione con tanto di banda e canti.

Al centro della piazza campeggia una grande rosa dei venti, che indica i punti cardinali (Nord, Sud, Est, Ovest) e quelli intermedi, aiutando a trovare la giusta rotta – fisica e metaforica.

Il tricolore è presente ovunque: la fontana con i giochi di luce richiama proprio la bandiera italiana.

All’inaugurazione erano presenti le massime autorità militari, la giunta comunale al completo e il presidente del consiglio comunale. Assenti i consiglieri, sia quelli rimasti in maggioranza sia quelli dell’opposizione. Tutto è diventato campagna elettorale, eppure la piazza resta della città, senza alcun colore politico. Con buona pace di tutti: i sindaci passano, i consiglieri pure, ma le opere restano.

È stato recuperato un asse storico tra Porta Garibaldi e Piazza Mameli, che proseguirà con la riqualificazione di via Scipione l’Africano. Si tratta di un intervento ammesso a finanziamento nell’ambito del PSER FER 2021-2027.

Le parole di Sturiano

Il presidente del consiglio comunale ha sottolineato che non si è trattato solo di un’inaugurazione formale, ma del rinnovo di un patto:

“Quello di essere una comunità che non dimentica la propria storia, ma guarda avanti con fiducia. Marsala è più forte quando si cammina insieme”.

Il sindaco Grillo

Ha voluto ringraziare gli uffici e i progettisti: “C’è stato un grande gioco di squadra”.

Ha poi aggiunto che si tratta di un’opera realizzata con fondi destinati alla mitigazione delle isole di calore: “È una piazza in cui il verde avanza e questo ci consente di valorizzare la nostra visione strategica di rigenerazione del waterfront. A Marsala mancava, dopo lo sbarco dei Mille, una piazza dedicata all’Unità d’Italia. È un’occasione per rinnovare i nostri valori: è una Marsala che dialoga in una prospettiva euromediterranea”.

Dalla piazza il sindaco ha lanciato un messaggio:

“Marsala è stata protagonista dell’Unità d’Italia, terra di approdi e ripartenze”.

A breve verrà inaugurato anche l’hub turistico. È già stato individuato l’operatore. “Si attendeva da una vita. Quando mi sono insediato questi locali non erano nemmeno agibili, ringrazio i miei uffici per il grande lavoro fatto”.

L’inaugurazione dell’hub è prevista entro gennaio 2026.



