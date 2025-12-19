FIAIP Sicilia, Vito Campo eletto vicepresidente regionale

19/12/2025 22:00:00

Il Consiglio regionale di FIAIP Sicilia ha eletto Vito Campo vicepresidente regionale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali.

Agente immobiliare trapanese, già attivo a livello provinciale, Campo entra nel vertice regionale con l’obiettivo di rafforzare la presenza della federazione sul territorio siciliano e sostenere la crescita professionale della categoria in una fase di profondo cambiamento del mercato, segnata da digitalizzazione, sostenibilità energetica e nuove norme.

«È un onore assumere questo incarico – ha dichiarato –. Lavoreremo per consolidare il ruolo dell’agente immobiliare, puntando su formazione, dialogo con le istituzioni e legalità». Tra le priorità del nuovo ufficio di presidenza: contrasto all’abusivismo, monitoraggio dell’Osservatorio Immobiliare Urbano e servizi innovativi per gli associati.



