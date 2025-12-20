Sezioni
20/12/2025 22:27:00

Porti, Schifani: "Dal mare grandi opportunità per l'economia"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-12-2025/porti-schifani-dal-mare-grandi-opportunita-per-l-economia-450.jpg

 

«Siamo molto soddisfatti dell’attività che sta portando avanti l'Autorità portuale della Sicilia Occidentale. Pasqualino Monti ha fatto sognare Palermo e ora Annalisa Tardino sta dando prova di grande impegno e professionalità nel prendere possesso di questa grande eredità: sono riusciti a restituire il mare alla città e questo è un fatto socialmente rilevante. Il governo regionale non farà mai mancare il proprio sostegno perché credo fermamente nel principio costituzionale della collaborazione tra le istituzioni per rendere un miglior servizio ai cittadini». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, partecipando questa mattina al convegno “Noi, il Mediterraneo”, organizzato dall’Autorità di sistema portuale del mare della Sicilia Occidentale al Palermo Marina Yachting.

«Palermo è una città centrale per la nautica nazionale, una città che rivendica una vocazione turistico-alberghiera anche marinara – ha aggiunto Schifani – Stiamo vivendo un importante momento di crescita, certificato dagli osservatori, e l’aumento del nostro Pil passa anche dall’incremento delle presenze turistiche. Pesca, turismo balneare, portualità commerciale e turistica, cantieristica, grandi cavi sottomarini per digitale ed energia, eolico marino galleggiante, sono alcune tra le grandi opportunità che offre il mare all’economia della Sicilia, sfruttando condizioni geo-strategiche che non hanno eguali. L’attenzione del governo regionale per tutti questi settori è alta e continueremo a investire per produrre sviluppo e ricchezza».









