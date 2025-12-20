Se ne sono andati: Vincenzo Indelicato (86), Giuseppa Sardo (86)
Si è spento all’età di 86 anniVincenzo Indelicato, nato a Marsala il 2 giugno 1939 e deceduto il 18 dicembre 2025 a Mazara del Vallo.
La camera ardente è allestita presso l’Ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo. I funerali saranno celebrati sabato 20 dicembre 2025 alle ore 11:30 presso la Parrocchia Maria Santissima delle Grazie di Petrosino, in piazza Francesco De Vita. La sepoltura avverrà nel cimitero di Petrosino.
Si è spenta all’età di 86 anniGiuseppa Sardo, nata a Mazara del Vallo il 26 agosto 1939 e deceduta nella sua città il 19 dicembre 2025.
La camera ardente è allestita presso la propria abitazione. I funerali saranno celebrati sabato 20 dicembre 2025 alle ore 10:00 presso la Parrocchia Santa Maria di Gesù. La sepoltura avverrà nel cimitero di Mazara del Vallo.
