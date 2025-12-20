Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Se ne sono andati
20/12/2025 09:37:00

Se ne sono andati: Vincenzo Indelicato (86), Giuseppa Sardo (86)

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-12-2025/se-ne-sono-andati-vincenzo-indelicato-86-giuseppa-sardo-86-450.jpg

Si è spento all’età di 86 anni Vincenzo Indelicato, nato a Marsala il 2 giugno 1939 e deceduto il 18 dicembre 2025 a Mazara del Vallo

La camera ardente è allestita presso l’Ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo.
I funerali saranno celebrati sabato 20 dicembre 2025 alle ore 11:30 presso la Parrocchia Maria Santissima delle Grazie di Petrosino, in piazza Francesco De Vita.
La sepoltura avverrà nel cimitero di Petrosino.

 

Si è spenta all’età di 86 anni Giuseppa Sardo, nata a Mazara del Vallo il 26 agosto 1939 e deceduta nella sua città il 19 dicembre 2025

La camera ardente è allestita presso la propria abitazione.
I funerali saranno celebrati sabato 20 dicembre 2025 alle ore 10:00 presso la Parrocchia Santa Maria di Gesù.
La sepoltura avverrà nel cimitero di Mazara del Vallo.

 


Se ne sono andati | 2025-12-19 10:33:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-12-2025/marsala-addio-a-mary-clausi-250.jpg

Marsala, addio a Mary Clausi

Si è spenta a Palermo Mary Clausi, titolare dello storico negozio del settore antincendio di Corso Calatafimi a Marsala. Donna solare e amata, Mary lascia un grande vuoto nei cuori dei familiari e di quanti l’hanno conosciuta e stimata...