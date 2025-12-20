Marsala: un Natale condiviso sotto i portici di Palazzo VII Aprile
Un pomeriggio grigio di dicembre si è acceso di colori, sorrisi e condivisione sotto i portici di Palazzo VII Aprile grazie all’iniziativa della Cooperativa Sociale Badia Grande. “Natale condiviso: famiglie in festa e cuori in rete” ha trasformato Piazza della Repubblica in uno spazio di incontro tra bambini dei centri di accoglienza e famiglie marsalesi, nel segno dell’inclusione e della convivialità.
Laboratori creativi, animazione e giochi hanno coinvolto i più piccoli, impegnati nella realizzazione di addobbi natalizi insieme a coetanei di diverse provenienze. Un’integrazione semplice e spontanea, promossa nell’ambito del Progetto SAI Marsala e del FAMI 24, attraverso il linguaggio universale del gioco.
Grande entusiasmo per l’arrivo delle mascotte – Minnie, Rudolf e gli elfi – che hanno animato la festa tra palloncini, bolle di sapone e caramelle. A coordinare le attività, le operatrici della Cooperativa Badia Grande, con il supporto degli animatori della Dueffe.
La giornata si è conclusa con un momento conviviale: un buffet di dolci tipici marsalesi, succhi per i bambini e un brindisi finale per gli adulti, a suggellare lo spirito di comunità dell’iniziativa.
La scelta del centro storico non è stata casuale: Badia Grande ha voluto ribadire, nel cuore della città, un modello di accoglienza diffusa e partecipata, capace di coinvolgere l’intera comunità e di fare dell’integrazione un’esperienza concreta e condivisa.
Un approfondimento pubblicato da Forbes Italia accende i riflettori su una tecnologia sviluppata in Italia che ambisce a ridefinire gli standard di sanificazione nei sistemi di trasporto pubblici e privati. Al centro...
Anche quest’anno la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo si mobilita nel campo della solidarietà partecipando all’iniziativa “Doni solidali di Natale”, promossa dall’AIL (Associazione Italiana contro...
Un pomeriggio grigio di dicembre si è acceso di colori, sorrisi e condivisione sotto i portici di Palazzo VII Aprile grazie all’iniziativa della Cooperativa Sociale Badia Grande. “Natale condiviso: famiglie in festa e cuori in...
Nasce a Mazara del Vallo il nuovo Polo Integrato di Assistenza per la Provincia di Trapani: una partnership tra SG Healtcare - Privata Assistenza e “RUGGERO II” Casa di Riposo Hotel Geriatrico Mazara del Vallo si...