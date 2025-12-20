Marsala: un Natale condiviso sotto i portici di Palazzo VII Aprile

20/12/2025 11:30:00

Un pomeriggio grigio di dicembre si è acceso di colori, sorrisi e condivisione sotto i portici di Palazzo VII Aprile grazie all’iniziativa della Cooperativa Sociale Badia Grande. “Natale condiviso: famiglie in festa e cuori in rete” ha trasformato Piazza della Repubblica in uno spazio di incontro tra bambini dei centri di accoglienza e famiglie marsalesi, nel segno dell’inclusione e della convivialità.

Laboratori creativi, animazione e giochi hanno coinvolto i più piccoli, impegnati nella realizzazione di addobbi natalizi insieme a coetanei di diverse provenienze. Un’integrazione semplice e spontanea, promossa nell’ambito del Progetto SAI Marsala e del FAMI 24, attraverso il linguaggio universale del gioco.

Grande entusiasmo per l’arrivo delle mascotte – Minnie, Rudolf e gli elfi – che hanno animato la festa tra palloncini, bolle di sapone e caramelle. A coordinare le attività, le operatrici della Cooperativa Badia Grande, con il supporto degli animatori della Dueffe.

La giornata si è conclusa con un momento conviviale: un buffet di dolci tipici marsalesi, succhi per i bambini e un brindisi finale per gli adulti, a suggellare lo spirito di comunità dell’iniziativa.

La scelta del centro storico non è stata casuale: Badia Grande ha voluto ribadire, nel cuore della città, un modello di accoglienza diffusa e partecipata, capace di coinvolgere l’intera comunità e di fare dell’integrazione un’esperienza concreta e condivisa.



