Cultura

» Sociale
20/12/2025 02:00:00

Mazara: la Capitaneria di Porto sostiene l’iniziativa AIL “Doni di Natale”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-12-2025/mazara-la-capitaneria-di-porto-sostiene-l-iniziativa-ail-doni-di-natale-450.png

Anche quest’anno la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo si mobilita nel campo della solidarietà partecipando all’iniziativa “Doni solidali di Natale”, promossa dall’AIL (Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma). L’iniziativa, ormai un appuntamento fisso del periodo natalizio, punta a raccogliere fondi per finanziare progetti di ricerca e servizi di supporto ai pazienti colpiti da malattie ematologiche.

 

Il ricavato della vendita dei tradizionali panettoni e dei “Sogni di cioccolato” sarà destinato a sostenere attività locali della sezione Palermo-Trapani, attiva dal 1994. La sezione, oltre a collaborare con i centri di ematologia e trapianto presenti in Sicilia, offre servizi fondamentali come assistenza domiciliare, case AIL, trasporti per visite mediche e sostegno psico‑assistenziale ai malati e alle loro famiglie.

 

Anche quest’anno, il personale militare e civile della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo ha risposto con grande entusiasmo all’iniziativa, dimostrando attenzione e solidarietà verso chi ogni giorno affronta la malattia. Un gesto concreto che conferma l’impegno dell’istituzione non solo per la sicurezza del mare, ma anche per il benessere della comunità locale.

 

Il Comandante C.F. (CP) Stefano Luciani ha ricevuto la referente della delegazione di Mazara del Vallo, Rosalba Adamo, esprimendo sentiti ringraziamenti per l’impegno e la passione dimostrati. “È importante – ha sottolineato il Comandante – sostenere la ricerca scientifica e contribuire a migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie. Questo Natale, insieme, possiamo davvero #realizziamoilfuturo”.

