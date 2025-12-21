Trapani, trovato un uomo morto nel piazzale del Palazzetto dello sport

21/12/2025 08:25:00

Un uomo senza vita, riverso in una pozza di sangue, è stato trovato poco prima della mezzanotte nel piazzale del Palazzetto dello sport di Trapani. L’allarme è scattato con una telefonata al 112 che segnalava la presenza di una persona coperta di sangue.

Sul posto sono arrivati carabinieri, 118 e vigili del fuoco. L’area è stata transennata per consentire i rilievi. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo: nessuna ipotesi viene al momento confermata.

L’unico dato certo è il ritrovamento di una persona morta. Secondo le prime informazioni, potrebbe trattarsi di un senza fissa dimora che avrebbe trovato riparo nella zona, ma si tratta di una ipotesi non ufficiale.

Per chiarire se si sia trattato di omicidio o di morte accidentale sarà decisivo l’esito dell’ispezione cadaverica e dei successivi accertamenti.



