Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
21/12/2025 08:25:00

Trapani, trovato un uomo morto nel piazzale del Palazzetto dello sport

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-12-2025/1766302217-0-trapani-trovato-un-morto-nel-piazzale-del-palazzetto-dello-sport-indagini-in-corso.jpg

Un uomo senza vita, riverso in una pozza di sangue, è stato trovato poco prima della mezzanotte nel piazzale del Palazzetto dello sport di Trapani. L’allarme è scattato con una telefonata al 112 che segnalava la presenza di una persona coperta di sangue.

Sul posto sono arrivati carabinieri, 118 e vigili del fuoco. L’area è stata transennata per consentire i rilievi. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo: nessuna ipotesi viene al momento confermata.
L’unico dato certo è il ritrovamento di una persona morta. Secondo le prime informazioni, potrebbe trattarsi di un senza fissa dimora che avrebbe trovato riparo nella zona, ma si tratta di una ipotesi non ufficiale.

Per chiarire se si sia trattato di omicidio o di morte accidentale sarà decisivo l’esito dell’ispezione cadaverica e dei successivi accertamenti.



Cronaca | 2025-12-20 15:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-12-2025/sequestrato-un-altro-cellulare-nel-carcere-di-trapani-250.jpg

Sequestrato un altro cellulare nel carcere di Trapani

La polizia penitenziaria ha sequestrato nel carcere di Trapani un cellulare, completo di carica batterie e cuffie. È il secondo trovato nell’istituto in una settimana.  Nel carcere di Trapani sono stati circa 90 i cellulari...







Native | 20/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/1765811475-0-forbes-racconta-la-startup-italiana-che-vuole-cambiare-la-sanificazione-dei-trasporti.jpg

Forbes racconta la startup italiana che vuole cambiare la sanificazione...

Native | 19/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/1765879385-0-mazara-si-accende-con-la-notte-bianca-t-roc-shopping-musica-arte-e-ottoni-animati-in-concerto.jpg

Mazara si accende con la Notte Bianca T-ROC: shopping, musica,...

Native | 18/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-12-2025/1765984865-0-mazara-del-vallo-nasce-il-polo-integrato-di-assistenza-per-la-provincia-di-trapani.jpg

Mazara del Vallo, nasce il Polo Integrato di Assistenza per la provincia...