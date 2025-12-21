Sezioni
Se ne sono andati
21/12/2025 08:35:00

Marsala, addio a Caterina Scarpitta

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-12-2025/1766302654-0-marsala-addio-a-caterina-scarpitta.jpg

Si è spenta all’età di 90 anni Caterina Scarpitta, nata a Marsala il 6 gennaio 1935 e deceduta nella sua città il 20 dicembre 2025. La notizia della sua scomparsa ha suscitato commozione tra i familiari e quanti l’hanno conosciuta e stimata.

La camera ardente è allestita presso l’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala; dalle ore 12:00 di domenica 21 dicembre, la salma sarà trasferita presso la Sala del Commiato Ragona & D’Antoni, in via Selinunte 27, a Marsala.

I funerali saranno celebrati lunedì 22 dicembre 2025 alle ore 10:00 presso la Chiesa della Santissima Trinità, in Contrada Ranna.
La sepoltura avverrà nel cimitero di Marsala.


