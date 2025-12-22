Sezioni
Cronaca
22/12/2025 07:07:00

22 Dicembre: al via le vacanze di Natale, c'è la "super influenza", caso Epstein

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/1766383982-0-22-dicembre-al-via-le-vacanze-di-natale-c-e-la-super-influenza-caso-epstein.png

E' il 22 Dicembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani. 

 

• Sono iniziate le vacanze di Natale. Sono 19 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio. Si spenderanno 16,3 miliardi di euro soprattutto per mangiare
• In Canada i Babbo Natale rubano nei supermercati per dare ai poveri. In Inghilterra i principi William e George fanno da mangiare per i senza tetto
• La «super influenza» colpisce anche l’Italia. Non è molto grave, ma è più contagiosa: 800 mila casi nell’ultima settimana. Il picco arriverà dopo Natale


• Quindici foto del caso Epstein sono sparite, e ci sono state polemiche sulla censura e sulla lentezza della pubblicazione dei documenti
• In Florida una grossa operazione di polizia ha permesso di ritrovare 43 minorenni, che erano scomparsi a causa di un giro di sfruttamento minorile. Nove gli arresti
• A La Spezia un giudice ha autorizzato una bambina di 13 anni a diventare un bambino. Nonostante la giovane età sarebbe «consapevole» della sua identità di genere
• Caso Orlandi, è stata interrogata per due ore Laura Casagrande, l’ultima persona che vide Emanuela. Ha risposto per ben 19 volte: «Non ricordo»
• Oggi la manovra arriva in Senato. Domani si vota. Sulle pensioni Salvini ha avuto la meglio su Giorgetti
• Crisanti sul sistema universitario ha detto: «Non sono a conoscenza di un solo concorso di cui non si sapesse in anticipo il vincitore». Il video è diventato virale ma nessun politico ha commentato
• Israele ha approvato altri 19 insediamenti in Cisgiordania. In tutto, negli ultimi tre anni, ne sono stati autorizzati 69
• Sofia Goggia è tornata a vincere. Lo ha fatto nel SuperG della Val d’Isère, arrivando davanti a Alice Robinson e Lindsay Vonn. Quarta Elena Curtoni
• Volley, anche il Perugia è campione del Mondo. Ha battuto l’Osaka 3-0. Nel 2025 l’Italia ha conquistato tutto: è la prima volta che un solo Paese detiene contemporaneamente i quattro titoli iridati della pallavolo
• Michaela Benthaus, ingegnere tedesca di 33 anni, paraplegica dal 2018, è stata la prima disabile a volare nello spazio
• Mosca ha detto di non essere disponibile per un vertice a tre (Russia-Usa-Ucraina) ma Putin sarebbe disposto a parlare con Macron. Si sono conclusi in un nulla di fatto i colloqui di Miami
• Il Senato brasiliano ha approvato una legge che abbassa le pene ai partecipanti al golpe d Bolsonaro. Lula metterà il veto presidenziale
• Vicino Johannesburg, in Sudafrica, una dozzina di uomini armati ha fatto irruzione in una taverna e fatto fuoco all’impazzata. Nove i morti
• La cancelliera dello Scacchiere britannico Rachel Reeves è stata bandita dal suo pub preferito per via dell’aumento di tasse da lei varato
• Con 12 milioni di followers Meloni è la numero uno anche sui social. Seguono Salvini, Conte, Renzi e Schlein
• Nel salernitano un uomo ha ucciso la sua compagna, ferito la mamma di lei che tentava di difenderla e poi si è suicidato gettandosi dal tetto
• Un uomo di 78 anni, Roberto Bianchi, ha ucciso la moglie, che forse era malata, il cane e poi si è tagliato le vene. È successo nel comasco
• Dario Cipullo, il ragazzo di 16 anni scomparso nella notte tra venerdì e sabato a Novara, è stato ritrovato cadavere in un canale. Pare che avesse bevuto troppo e che sia scivolato
• Valentina Peonio, 33 anni, stava camminando per strada a Palermo quando è stata colpita da un proiettile sparato per errore. È grave ma non in pericolo di vita
• Nel varesotto una donna è riuscita a salvarsi da un uomo che la picchiava e stuprava grazie al gesto anti-violenza
• A Milano due vigli urbani sono stati aggrediti da due egiziani. Nel pisano due carabinieri sono stati investiti da un uomo in fuga, al quale poi hanno sparato, colpendolo a una spalla
• In Egitto nello scontro tra due navi da crociera è morta una turista italiana. Si chiamava Denise Ruggeri e aveva 47 anni
• Prima vittoria per la Fiorentina che ha battuto l’Udinese per 5 a 1 (il portiere dei friulani è stato espulso). Toro-Sassuolo e Atalanta-Genoa sono finite 1-0 e Cagliari-Pisa 2-2
• Andrea Delogu e Nikita Perotti hanno vinto Ballando con le stelle. Seconda Francesca Fialdini, terza Barbara D’Urso
• Sono morti il professore Corrado Bozzoni (83 anni), il banchiere e mercante d’arte Robert Mnuchin (92), Piero Ostali, proprietario della Casa Musicale Sonzogno (63), l’artista austriaco Arnulf Rainer (96), la principessa Tatiana Radziwiłł (86), Adelia Zeidler, sorella di George Clooney (65)

Titoli
Corriere della Sera: Putin frena la trattativa
la Repubblica: «Il governo fa cassa / su operai e pensionati»
La Stampa: «Ora più pressione su Mosca»
Il Sole 24 Ore: Donne al lavoro in crescita a 10,3 milioni
Il Messaggero: L’Italia con i conti in ordine
Il Giornale: Il golpe fallito
Leggo: Cenone di Natale, spese record
Qn: L’intesa finale sulle pensioni / Meno flessibilità in uscita
Il Fatto: Palazzo Chigi: tagli su disabili / e periferie, più soldi alla casta
Libero: Cambia sesso per sentenza / A 13 anni diventa uomo
La Verità: I giudici: no ai figli del bosco / sì al cambio di sesso a 13 anni
Il Mattino: Manovra, i conti restano in ordine
il Quotidiano del Sud: Qualità vo’ cercando...
Domani: Putin apre a un vertice con Macron Così lo zar censura il web in Russia



