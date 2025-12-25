Sezioni
Istituzioni
25/12/2025 10:00:00

ATI Trapani, revocato il commissariamento regionale 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-12-2025/ati-trapani-revocato-il-commissariamento-regionale-450.jpg

Si chiude ufficialmente la fase di commissariamento regionale dell’ATI di Trapani. Il presidente dell’Assemblea Territoriale Idrica, Francesco Gruppuso, ha espresso il proprio ringraziamento al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, per avere accolto la richiesta di revoca del commissario straordinario, la dottoressa Rosaria Barresi.

 

La decisione della Presidenza della Regione, assunta anche su proposta dell’assessore regionale all’Energia e ai Servizi di pubblica utilità, Roberto Colianni – al quale Gruppuso rivolge un ulteriore ringraziamento – viene definita come un segnale di attenzione concreta verso il territorio e gli enti locali. In particolare, la revoca recepisce l’atto di indirizzo approvato dall’intera Assemblea dei sindaci, prendendo atto che sono venute meno le condizioni che avevano determinato il commissariamento, ossia le “sopraggiunte motivazioni giuridiche e la cessazione dello stato di inerzia”.

 

Con la fine del commissariamento, l’ATI di Trapani intende ora portare a conclusione la fase operativa avviata dall’attuale governance, caratterizzata da una forte sinergia con Invitalia. Gli obiettivi prioritari, da raggiungere in tempi rapidi, sono l’approvazione del Piano d’Ambito rimodulato e la definizione del Piano Economico-Finanziario (PEF), che individuerà la forma di gestione mista pubblico-privato del servizio.

 

"Un percorso che punta ad avviare finalmente una gestione attiva e unitaria del Servizio Idrico Integrato - conclude Gruppuso - superando le frammentazioni attuali e garantendo maggiore efficienza, sostenibilità e qualità del servizio a beneficio delle comunità della provincia di Trapani.

 









