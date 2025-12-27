Sicilia, concorso per 10 archeologi a tempo indeterminato: requisiti, prove e domanda

27/12/2025 18:00:00

La Regione Siciliana ha pubblicato il bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di dieci funzionari tecnici archeologi da destinare al Dipartimento dei Beni culturali. Il decreto è stato approvato il 23 dicembre 2025 e riguarda personale non dirigenziale inquadrato nell’Area dei Funzionari (ex categoria D), profilo di Funzionario tecnico specialista in Beni culturali – codice ARCH.

I posti messi a concorso sono dieci, con l’applicazione delle riserve di legge. Il 30% è riservato ai volontari delle Forze armate congedati senza demerito, mentre un ulteriore 15% è destinato agli operatori che abbiano completato il servizio civile universale o nazionale. Le riserve complessive non possono comunque superare il 50% dei posti disponibili e vengono applicate solo nella fase finale della graduatoria.

Requisiti di studio

Per partecipare è necessario possedere la Laurea magistrale in Archeologia (LM-2) o titolo equiparato. È inoltre obbligatorio un percorso di alta formazione, come un diploma di specializzazione, un dottorato di ricerca o un master universitario di secondo livello attinente al profilo professionale. I titoli conseguiti all’estero sono ammessi con riserva, ma dovranno essere riconosciuti in caso di vittoria del concorso.

La prova selettiva

Il concorso prevede un’unica prova scritta, svolta in modalità digitale. Si tratta di un test a risposta multipla composto da 60 quesiti da completare in 70 minuti, per un punteggio massimo di 30 punti. La prova si considera superata con almeno 21/30.

Le materie d’esame comprendono: diritto pubblico e amministrativo; lavoro pubblico, responsabilità dei dipendenti e procedimento amministrativo; diritto del patrimonio culturale e diritto dell’Unione europea; archeologia, archeologia preventiva e subacquea; tutela, conservazione e valorizzazione dei beni archeologici; conoscenza della lingua inglese (livello B1); competenze informatiche di livello avanzato. Ogni risposta esatta vale 0,50 punti, le risposte errate comportano una penalizzazione di 0,15 punti, mentre quelle non date non incidono sul punteggio. Non è prevista la pubblicazione anticipata della banca dati dei quesiti.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online tramite il Portale InPA, accedendo con SPID, CIE, CNS o eIDAS. È richiesto il possesso di una PEC o domicilio digitale e il pagamento di una quota di partecipazione di 10 euro, non rimborsabile.

Il termine per l’invio delle candidature è fissato in 45 giorni dalla pubblicazione del bando sul Portale InPA. Oltre tale scadenza non sarà possibile presentare domanda.

Assunzione e graduatoria

La graduatoria finale sarà formata sulla base del punteggio ottenuto, con l’applicazione delle riserve e dei titoli di preferenza previsti dalla legge. I vincitori saranno assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato. La sede di assegnazione sarà scelta secondo l’ordine di graduatoria, con priorità per i beneficiari della legge 104, ed è previsto un vincolo minimo di permanenza di cinque anni nella prima sede.

Tutti i dettagli e il bando completo sono consultabili sul sito ufficiale della Regione Siciliana e sul Portale InPA.



