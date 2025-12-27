Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dalla Regione
27/12/2025 00:00:00

Allevamenti, bando regionale da 20milioni per il benessere animale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-12-2025/allevamenti-bando-regionale-da-20milioni-per-il-benessere-animale-450.jpg

Oltre 20 milioni di euro per migliorare il benessere degli animali negli allevamenti siciliani. La Regione Siciliana, attraverso l’assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, ha pubblicato il bando 2026 destinato agli allevatori dell’Isola.

 

La misura mette a disposizione complessivamente oltre 20,9 milioni di euro e rientra nell’intervento SRA30 “Benessere animale – Azione A – Aree di intervento specifiche”, previsto dal Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale Sicilia nell’ambito del Piano strategico PAC 2023-2027.

I contributi sono rivolti ad allevatori singoli o associati, oltre che a enti e soggetti di diritto pubblico titolari di allevamenti, che scelgono volontariamente di adottare pratiche migliorative rispetto agli standard minimi obbligatori in materia di gestione e benessere animale.

 

Quattro le aree di intervento previste dal bando:
– acqua, mangimi e cure per garantire una nutrizione adeguata e una migliore salute degli animali;
– condizioni abitative più confortevoli;
– possibilità di esprimere comportamenti naturali, come l’arricchimento degli ambienti di vita o lo svezzamento tardivo;
– accesso all’aperto e al pascolo.

 

Possono accedere al sostegno gli allevatori che dispongono di una consistenza minima non inferiore a 7 unità di bestiame adulto (UBA) per ciascuna tipologia animale interessata. Le specie ammesse sono avicoli da carne e da uova, bovini e bufalini da carne e da latte, caprini, ovini, suini ed equidi.

La domanda di sostegno e pagamento dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale del Sian, il Sistema informativo agricolo nazionale. Il testo completo del bando è consultabile sul sito ufficiale di Sviluppo rurale Sicilia.

 









Native | 27/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/1766502163-0-come-scegliere-i-capi-piu-adatti-alla-propria-silhouette.jpg

Come scegliere i capi più adatti alla propria silhouette

Native | 26/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/1766486206-0-utensileria-e-attrezzatura-da-lavoro-gli-alleati-indispensabili-per-la-tua-valigia-degli-attrezzi.jpg

Utensileria e attrezzatura da lavoro: gli alleati indispensabili per...

Native | 24/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/1766397266-0-pulire-le-diverse-superfici-di-un-bagno-trucchi-e-segreti-per-farle-brillare.jpg

Pulire le diverse superfici di un bagno: trucchi e segreti per farle...