Allevamenti, bando regionale da 20milioni per il benessere animale

27/12/2025 00:00:00

Oltre 20 milioni di euro per migliorare il benessere degli animali negli allevamenti siciliani. La Regione Siciliana, attraverso l’assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, ha pubblicato il bando 2026 destinato agli allevatori dell’Isola.

La misura mette a disposizione complessivamente oltre 20,9 milioni di euro e rientra nell’intervento SRA30 “Benessere animale – Azione A – Aree di intervento specifiche”, previsto dal Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale Sicilia nell’ambito del Piano strategico PAC 2023-2027.

I contributi sono rivolti ad allevatori singoli o associati, oltre che a enti e soggetti di diritto pubblico titolari di allevamenti, che scelgono volontariamente di adottare pratiche migliorative rispetto agli standard minimi obbligatori in materia di gestione e benessere animale.

Quattro le aree di intervento previste dal bando:

– acqua, mangimi e cure per garantire una nutrizione adeguata e una migliore salute degli animali;

– condizioni abitative più confortevoli;

– possibilità di esprimere comportamenti naturali, come l’arricchimento degli ambienti di vita o lo svezzamento tardivo;

– accesso all’aperto e al pascolo.

Possono accedere al sostegno gli allevatori che dispongono di una consistenza minima non inferiore a 7 unità di bestiame adulto (UBA) per ciascuna tipologia animale interessata. Le specie ammesse sono avicoli da carne e da uova, bovini e bufalini da carne e da latte, caprini, ovini, suini ed equidi.

La domanda di sostegno e pagamento dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale del Sian, il Sistema informativo agricolo nazionale. Il testo completo del bando è consultabile sul sito ufficiale di Sviluppo rurale Sicilia.



