Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Lettere & Opinioni
27/12/2025 15:00:00

Erice: "La salita di Sant'Anna tra erbacce e rifiuti"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-12-2025/erice-la-salita-di-sant-anna-tra-erbacce-e-rifiuti-450.jpg

Gentile Direttore di TP24,

desidero segnalare lo stato di abbandono della graziosissima salita di Sant’Anna, in Erice Casa Santa. Sul poggio che conduce verso la vetta insiste l’antico monastero di Sant’Anna. Per raggiungerlo si utilizza da sempre un antichissimo sentiero che dalla valle sale fino alla vetta, passando appunto dal monastero.

 

Ebbene, tale via versa oggi in uno stato di totale abbandono sin dal suo inizio: laddove dovrebbe trovarsi una scala per agevolare la salita, considerata la notevole pendenza, si riscontrano soltanto erbacce e rifiuti.

 

Sperando che questa mia segnalazione possa risultare utile a stimolare un intervento risolutivo, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti e complimenti per l’ottimo lavoro che svolgete quotidianamente.


Francesco Polizzi









Native | 27/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/1766502163-0-come-scegliere-i-capi-piu-adatti-alla-propria-silhouette.jpg

Come scegliere i capi più adatti alla propria silhouette

Native | 26/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/1766486206-0-utensileria-e-attrezzatura-da-lavoro-gli-alleati-indispensabili-per-la-tua-valigia-degli-attrezzi.jpg

Utensileria e attrezzatura da lavoro: gli alleati indispensabili per...

Native | 24/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/1766397266-0-pulire-le-diverse-superfici-di-un-bagno-trucchi-e-segreti-per-farle-brillare.jpg

Pulire le diverse superfici di un bagno: trucchi e segreti per farle...