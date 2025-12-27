Erice: "La salita di Sant'Anna tra erbacce e rifiuti"

Gentile Direttore di TP24,
desidero segnalare lo stato di abbandono della graziosissima salita di Sant’Anna, in Erice Casa Santa. Sul poggio che conduce verso la vetta insiste l’antico monastero di Sant’Anna. Per raggiungerlo si utilizza da sempre un antichissimo sentiero che dalla valle sale fino alla vetta, passando appunto dal monastero.
Ebbene, tale via versa oggi in uno stato di totale abbandono sin dal suo inizio: laddove dovrebbe trovarsi una scala per agevolare la salita, considerata la notevole pendenza, si riscontrano soltanto erbacce e rifiuti.
Sperando che questa mia segnalazione possa risultare utile a stimolare un intervento risolutivo, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti e complimenti per l’ottimo lavoro che svolgete quotidianamente.
Francesco Polizzi