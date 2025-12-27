Teatri pieni a Trapani e Custonaci: “Isola nura canta e cunta” tornerà da gennaio
Bisognerà aspettare gennaio per rivedere in scena “Isola nura canta e cunta”, lo spettacolo che nelle ultime repliche ha fatto registrare il sold out e ha chiuso il 2025 lasciando il segno. Le due date di dicembre, a Custonaci e Trapani, hanno confermato l’accoglienza calorosa già vista nelle prime rappresentazioni a Casa Santa (Erice), con teatri pieni e pubblico coinvolto fino all’ultimo applauso.
Prodotto dall’associazione Bayékou Eventi in collaborazione con Officina Teatro LMC, lo spettacolo è un viaggio potente tra musica dal vivo, danza e narrazione, dedicato alla sicilianità e alla memoria di sei donne simbolo: Rosa Balistreri, Franca Viola, Maria Occhipinti, Rita Atria, Felicia Impastato e Goliarda Sapienza. Figure diverse per epoca e storia, unite dalla forza delle parole, dalla ribellione, dalla coscienza civile e dalla libertà.
Sul palco, l’ensemble guidato dalla regia di Enzo Caputo: Lory Violante (voce), Michele Dell’Utri (chitarra), Francesco Virgilio (percussioni), Salvo Agosta (fisarmonica), Alma Passarelli Pula (voce narrante e danza), Lucia Poma (danza) e Rosalba Santoro (voce narrante e danza), con la presentazione di Pietro Bono. Un intreccio di suoni, corpi e testi che restituisce atmosfere di altri tempi e temi ancora attualissimi.
Le repliche di sabato 20 dicembre al Teatro Comunale di Custonaci e di domenica 21 dicembre al Teatro Pardo (entrambe alle 18.30, ingresso gratuito con prenotazione) hanno chiuso l’anno con il tutto esaurito, confermando il successo di un progetto che parla alla comunità e la coinvolge.
Ora il sipario si riaprirà da gennaio 2026: Bayékou Eventi ha anticipato la programmazione di nuove date, comprese matinée per le scuole e repliche in altri teatri della provincia di Trapani, con l’obiettivo di portare “Isola nura canta e cunta” anche oltre i confini provinciali. Un’attesa breve, per uno spettacolo che ha già dimostrato di saper unire memoria, arte e partecipazione.
