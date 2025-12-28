Alla Shark non basta il cuore, vince Varese

28/12/2025 21:16:00

La Trapani Shark cade in casa contro Varese 88-95 e incassa il primo ko interno della stagione. I granata, però, hanno lottato come dei veri e propri gladiatori, andando oltre il limite della squadra sempre ridotta all'osso, con 11 soli giocatori e 10, di fatto, utilizzabili nelle rotazioni.

I granata hanno affrontato l'incontro provando in ogni modo a restare in partita, nonostante le difficoltà e hanno mostrato un carattere fuori dal Comune.

I lombardi erano partiti a mille, volando subito sul 13-3 che poteva apparire come il viatico per un ko pesante. Invece, la squadra ha reagito ed ha subito pareggiato con un controbreak di 10-0 grazie al libero di Eboua, che realizza 5 punti e cattura 7 rimbalzi nel solo primo quarto. Al termine dei primi 10 minuti Varese è avanti 22-19, ma Trapani dimostra di essere viva e di volere lottare.

Nel secondo quarto Varese riprova la fuga, riportandosi a +9, ma Trapani si affida a Sanogo e alla sua fisicità, con 8 punti in fila (27-32), quindi, con i liberi di Hurt trova il primo vantaggio sul 40-39, chiudendo sul 45-47.

Nel terzo quarto tornano i vecchi vizi: avvio lento e divario che diventa di 13 punti (49-62). I granata provano l’ennesimo recupero sempre grazie allo spirito di gruppo, dimostrato prima di un libero di Notae, con i cinque in campo che si racchiudono in un abbraccio a centrocampo. Ma, nonostante i tentativi, la Shark chiude il periodo sul 64-74.

L’ultimo quarto è una vera e propria battaglia. Varese segna da 3 a ripetizione, ma Trapani resta in partita grazie alla migliore prestazione stagionale di Arcidiacono (75-79). A 2’ dalla fine Petrucelli riaccorcia a 3 punti (81-84) e poi a un punto (86-87) a 58”. Iroegbu va a segno a 33” (86-89), quindi, Cappelletti sbaglia la tripla del pareggio e a 8” Iroegbu sbaglia la penetrazione con Petrucelli che subisce fallo e va in lunetta.

Il capitano, però, ne mette solo uno (87-89). Dall’altro lato, Alviti fa 2/2 ai liberi (87-91), quindi, Arcidiacono ha perso il pallone che consegna il successo a Varese. Ma Trapani esce tra gli applausi dei tifosi per una prestazione che verrà ricordata.



