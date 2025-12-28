Trapani Shark, oggi contro Varese è già una sfida da dentro o fuori

28/12/2025 06:00:00

Torna il basket al PalaShark: più di 4.000 spettatori attesi per il match contro Varese. Tra penalizzazioni, ricorsi e silenzi, i granata cercano una boccata d’ossigeno davanti al proprio pubblico.

Dopo giorni turbolenti, silenzi e stoccate istituzionali, la Trapani Shark torna a giocare davanti al proprio pubblico per la tredicesima giornata di Serie A contro Varese. E lo fa con un obiettivo chiaro: vincere per tenere vive le speranze di qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. Ma soprattutto, provare a riportare un po’ di normalità in un clima diventato ormai incandescente.

Il campo e la classifica

Nonostante i problemi e i cinque punti di penalizzazione in classifica (quattro per irregolarità nei pagamenti a gennaio e febbraio, uno per il mancato rispetto delle scadenze tributarie), i granata sono ancora in corsa per un posto tra le prime otto. La sconfitta rimediata a Sassari – netta e senza appello – ha però lasciato il segno, e non solo sul parquet: la squadra è apparsa sfiduciata, stanca, priva di riferimenti.

Contro Varese non ci sarà coach Latini, che resta non tesserabile. A guidare la squadra, ancora una volta, sarà un team tecnico “di fortuna”, mentre la società è costretta ad arrangiarsi a causa del blocco ai contratti deliberato dalla FIP e confermato proprio il 23 dicembre. Inutile il tentativo di Antonini di sbloccare la situazione.

Il caos societario: penalizzazioni, ricorsi, silenzi

Fuori dal campo, intanto, la situazione resta tesa. Dopo l’ultima partita, Antonini ha parlato sui social di “partita della vergogna” e di “finzione autorizzata dalle istituzioni”, con un tono che lascia presagire nuove azioni legali. La risposta della FIP, con una nota ufficiale, non si è fatta attendere: “Nessuna responsabilità della Federazione, che agisce sulla base dei documenti ricevuti”.

E sempre prima di Natale, è arrivata l’ennesima tegola: una nuova ammenda da 50.000 euro per aver depositato 11 contratti atleti nonostante la scelta della formula 6+6 (sei italiani e sei stranieri).

Il pubblico risponde, nonostante tutto

Eppure, il PalaShark si riempirà anche oggi. Oltre 4.000 spettatori sono attesi per il match contro Varese, a conferma di un legame forte tra tifosi e squadra. Un segnale importante, non scontato, che dice tanto sulla voglia di voltare pagina.

I granata, tra mille difficoltà, sono chiamati a reagire. Varese è squadra solida, in forma, reduce da tre vittorie consecutive. Ma oggi, più che mai, il vero avversario di Trapani è tutto quello che succede fuori dal campo.

Il futuro? Incerto. E non solo dal punto di vista sportivo.



