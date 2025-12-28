Acceso l’albero di Natale più grande della Sicilia: domina il Golfo di Castellammare

28/12/2025 16:00:00

A Montelepre, in provincia di Palermo, è stato acceso l’albero di Natale più grande della Sicilia e il secondo in Italia dopo quello di Gubbio, in Umbria.

Non si tratta di un albero vero, ma di una grande installazione luminosa realizzata sul versante del Monte d’Oro, che domina il Golfo di Castellammare. L’opera, visibile da numerosi comuni del territorio, da Alcamo a Partinico, da Balestrate a Castellammare del Golfo, da Borgetto a Giardinello, misura oltre 200 metri di altezza e 120 metri di larghezza alla base. Per delineare la sagoma di un abete sono stati posizionati più di 700 punti luce LED a basso consumo, fissati al terreno tramite picchetti, supporti metallici e cavi d’acciaio, e collegati a centraline che ne consentono l’accensione coordinata.

Il progetto, promosso dall’Associazione Turistica Pro Loco Montelepre, è stato presentato all’Assessorato ai Beni Culturali e alla Soprintendenza di Palermo, ottenendo tutte le autorizzazioni necessarie e il patrocinio della Città Metropolitana di Palermo e del Comune di Montelepre. L’idea nasce dal monteleprino Pietro Giostra, che ha realizzato un sogno adolescenziale ispirandosi all’albero di Gubbio. L’iniziativa ha subito raccolto la collaborazione dei cittadini, dei volontari della Pro Loco, dell’impresa edile Edilsep di Giacomo Palazzolo e delle istituzioni locali.

L’accensione ufficiale è avvenuta la sera del 24 dicembre nel campo di calcio del Centro Sportivo Don Pino Puglisi di Contrada Presti, alla presenza di cittadini, associazioni, rappresentanti della Pro Loco e delle istituzioni locali, tra cui il sindaco Giuseppe Terranova, che ha ringraziato pubblicamente tutti i volontari e collaboratori per il lavoro svolto.

’albero di Natale di Gubbio, che ha ispirato l’installazione siciliana, è una delle installazioni luminose più grandi del mondo. Realizzato lungo il versante del Monte Ingino, misura circa 650 metri in altezza e 350 metri di larghezza alla base, con una superficie complessiva di oltre 130.000 metri quadrati illuminata e una stella in cima di circa 1.000 metri quadrati. L’evento ha una tradizione che risale agli anni Ottanta e, ogni dicembre, richiama cittadini, istituzioni e migliaia di turisti, diventando simbolo delle festività natalizie della Regione Umbria.

Con l’accensione dell’albero di Montelepre, anche la Sicilia può vantare un grande spettacolo luminoso che unisce tradizione, comunità e creatività, regalando a cittadini e visitatori uno scenario unico e suggestivo.



