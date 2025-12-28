28/12/2025 06:00:00

Domani inizieranno a tagliare l'erba lungo lo scorrimento veloce. Ma non è solo una potatura, piuttosto il segnale che Trapani entra in modalità cantiere. Prima il verde, poi l’asfalto, infine la viabilità che cambia. I lavori della ZES partono così, senza tagli di nastro: dai cespugli lungo lo scorrimento veloce, da via Villa Rosina fino a via Salemi. Da lì in avanti, il resto arriva a cascata.

«Dal 29 dicembre l’impresa inizierà i lavori di potatura concordati con la ZES e l’amministrazione - spiega l’assessore all’Urbanistica Giuseppe Pellegrino - Dall’inizio dell’anno ci sarà un’intensificazione importante: rotatorie, nuova strada e il sovrappasso pedonale a Villa Rosina».

Il primo fronte è quello verde, ma non è secondario. A seguirlo sul campo è l’agronomo comunale Filippo Salerno. «Interverremo su entrambi i lati dello scorrimento veloce, dalla rotonda di via Villa Rosina fino a via Salemi. I lavori inizieranno alle sette del mattino e dureranno meno di una settimana». Solo dopo il taglio emergerà ciò che oggi resta nascosto. «Quando si toglie la vegetazione si scopre cosa c’è sotto: è possibile trovare anche rifiuti».

Ma il vero nodo non è la potatura, piuttosto è quello che non si farà più. Pellegrino lo dice senza giri di parole: «Abbiamo eliminato circa 500 metri di strada che avrebbero costeggiato la Geoplast e la Salina Collegio». Una scelta condivisa con la governance nazionale della ZES. «Al posto di quella strada è stata accettata la proposta del Comune di realizzare il sovrappasso pedonale verso via Villa Rosina».

La novità è lo stop all’asfalto nelle saline. «Il vecchio PRG - piano regolatore generale, prevedeva una strada diretta fino al porto di Ronciglio, attraversando le saline. Questa amministrazione ha deciso di non farla», rivendica l’assessore. Al suo posto nascerà il parco urbano delle Saline Collegio, circa 9 ettari. «Sono scelte ambientali precise, già formalizzate negli atti e nella pianificazione urbanistica».

Il cantiere ZES si innesta in una fase in cui il Comune sta lavorando anche sul decoro urbano. Nei giorni scorsi sono stati completati gli interventi di bonifica e abbellimento delle fioriere in Piazza Municipio, Piazza Vittorio Emanuele e via Torrearsa (tratto sud). Altri sono in programmazione tra via Garibaldi, Corso Vittorio Emanuele, via G.B. Fardella e le rotatorie di Piazza Martiri d’Ungheria e via Senatore D’Alì.

Un’azione che il sindaco Giacomo Tranchida lega alla qualità della vita: «Fioriere pulite e spazi verdi più accoglienti sono un investimento sulla bellezza e sul benessere della città».

Verde, cantieri, viabilità. La ZES a Trapani non parte con un rendering, ma con seghe e motoseghe. È da lì che passa il cambiamento. E stavolta, prima ancora delle strade, si è scelto dove non costruire. Se vuoi, nel prossimo passo posso indurire ancora di più il taglio o stringere il pezzo sulle ricadute traffico–Villa Rosina–via Salemi.



