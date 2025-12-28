"Il sale dei morti", il noir siciliano che non consola

28/12/2025 08:04:00

Il sale dei morti, il romanzo di Salvatore Falzone, è molto più di un noir ambientato in Sicilia: è un libro che scava, lentamente e senza sconti, nella materia oscura del potere, del silenzio e delle responsabilità collettive. Un’opera che si colloca con naturalezza nella grande tradizione del giallo civile siciliano e che dialoga, apertamente e consapevolmente, con l’eredità di Leonardo Sciascia.

Un ritorno che diventa indagine

Il protagonista, Ernesto Vassallo, è un medico che torna nella sua terra dopo anni di assenza. Un ritorno che non ha nulla di nostalgico: la Sicilia che ritrova è una terra segnata da ferite antiche, da equilibri opachi, da un sistema di potere che vive di compromessi, connivenze e rimozioni. La morte di Youssef, un giovane immigrato trovato senza vita in una miniera di sale abbandonata, diventa il detonatore di un’indagine che non è solo giudiziaria, ma profondamente morale.

Falzone costruisce una storia in cui la ricerca della verità è ostacolata non tanto dall’assenza di prove, quanto dalla presenza di troppi silenzi. Il sale dei morti racconta una Sicilia dove il non detto pesa più delle parole e dove la giustizia viene spesso sacrificata sull’altare della convenienza.

L’eco di Sciascia, senza imitazioni

Il riferimento a Sciascia non è mai manieristico. Come nei suoi romanzi più politici, anche qui l’indagine serve a smascherare i meccanismi del potere più che a trovare un colpevole. Falzone eredita dallo scrittore di Racalmuto la capacità di trasformare il noir in uno strumento di analisi civile: la verità non è mai consolatoria, e spesso non è nemmeno risolutiva.

La provincia siciliana che emerge dal romanzo è un luogo di finzioni condivise, dove tutti sanno e nessuno parla, dove l’ordine sociale si regge su una fragile ma resistente rete di complicità.

Il paesaggio come metafora

La miniera di sale, luogo centrale del romanzo, non è solo uno scenario narrativo ma una potente metafora: un territorio scavato, sfruttato, abbandonato, proprio come le coscienze che lo abitano. Falzone restituisce una Sicilia che è insieme bellissima e violenta, luminosa e corrotta, incapace di fare davvero i conti con le proprie ombre.

Personaggi che resistono

Ernesto Vassallo è un protagonista atipico: non un eroe, ma un uomo ostinato. Il suo bisogno di restituire dignità a una vittima dimenticata diventa una forma di resistenza silenziosa contro un sistema che preferisce archiviare, voltarsi dall’altra parte, andare avanti. Il rapporto con Youssef, mai completamente spiegato, aggiunge alla storia un livello ulteriore di ambiguità e profondità, evitando qualsiasi semplificazione morale.

Un noir necessario

La scrittura di Falzone è asciutta, controllata, capace di tenere insieme tensione narrativa e riflessione civile. Il sale dei morti non offre facili assoluzioni né finali rassicuranti. È un romanzo che chiede al lettore di prendere posizione, di interrogarsi, di accettare il disagio.

In un tempo in cui la parola legalità rischia di diventare retorica, questo libro ricorda che la giustizia non è un concetto astratto, ma una pratica quotidiana fatta di scelte, anche solitarie. E che il silenzio, in Sicilia come altrove, non è mai neutrale.

Un noir che non consola, ma illumina. E proprio per questo necessario.



