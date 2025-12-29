Marsala verso il 2026: Grillo isolato, Fici blindato e Sturiano ago della bilancia

29/12/2025 06:00:00

Dicembre sta per concludersi; da gennaio dovrebbe partire ufficialmente la campagna elettorale che vedrà Marsala andare al voto nella primavera del 2026.

Si parte da Massimo Grillo, sindaco uscente, che dice di essere ricandidato, però senza simboli di partito: il centrodestra gli ha notificato che non c’è possibilità di alcun accordo. Grillo andrebbe quindi con liste civiche. Era, infatti, operazione impossibile quella di ricucire con il centrodestra dopo aver spaccato tutto.

Anche l’ingresso dell’UDC di Decio Terrana, con i due consiglieri comunali Pino Ferrantelli e Gaspare Di Girolamo, pure assessore, non smuove molto. A Lorenzo Cesa, segretario nazionale del partito, sposare la linea Grillo a Marsala significa battere un colpo di esistenza in vita: hanno percentuali con una sola cifra e devono ricostruire. I due consiglieri, invece, arrivano in UDC perché lo scandalo della DC di Totò Cuffaro li ha fatti reinventare; chissà quanti altri cambi ancora faranno.

Grillo sì, Grillo no

Il sindaco pare che, nell’ultima giunta prima di Natale, abbia manifestato perplessità sulla candidatura di Enzo Sturiano, ma anche la disponibilità a valutare l’opzione, se la sua figura non unisse. Vorrebbe però consumare dei passaggi ulteriori con alcuni esponenti politici: un voler perdere tempo per valutare altre mosse.

Il passo indietro di Grillo è quasi fisiologico nel caso in cui Sturiano scendesse in campo: tre assessori, tra cui Ivan Gerardi (che i voti ce li ha e ha sempre fatto una lista), non sarebbero con lui. Quindi verrebbe meno una forza elettorale importante.

Fici continua ad avere copertura di centrodestra

I segretari provinciali del centrodestra non valutano altre opzioni se non quella di Nicola Fici. Il discorso candidature, per loro, è chiuso. Fici è il loro candidato.

Il segretario provinciale di Forza Italia, Toni Scilla, è stato chiaro:

«Non ci sono discussioni in merito alla candidatura di Fici, che resta la candidatura di tutto il centrodestra. Abbiamo sottoscritto un documento. Siamo persone serie: la politica ha un’etica e un senso, non valutiamo altre candidature».

Intanto si rincorrono le indiscrezioni circa i posizionamenti e gli assessorati futuri. Una donna piazzerebbe Mimmo Turano, in quota Lega, nella giunta di Fici: si tratta di una dirigente scolastica che già da anni è vicina all’assessore regionale all’Istruzione.

Altra posizione sarebbe occupata dal consigliere uscente Flavio Coppola. La voce insistente, invece, vedrebbe il ritorno di Valentina Piraino, che di Grillo è stata già vicesindaca. Interpellata, Piraino smentisce ogni ambizione a ricoprire un ruolo pubblico, privilegiando la professione. Non nega che interlocuzioni in tal senso ci siano state, ma non è interessata. Svolge la professione di avvocato e, peraltro, trattando temi delicati come l’assistenza scolastica ai bambini con disabilità.

A tal proposito c’è un ulteriore elemento: si è consumata una cena qualche settimana fa tra gli ASACOM; sono stati loro ad offrirla, come segno di ringraziamento, all’avvocato che li difende, Piraino, e ad alcuni consiglieri comunali che hanno sottoscritto l’atto di indirizzo che li riguarda. Alla cena non hanno partecipato tutti, ma alcuni di loro.

E partiamo dalle ragioni di opportunità: se un ASACOM, quindi soggetto portatore di interessi, offre una cena a consiglieri comunali che hanno proposto e sottoscritto un atto di indirizzo a loro favore, si crea un evidente conflitto di opportunità.

L’immagine è negativa: appare come una forma di riconoscimento per un atto politico già compiuto. Si chiama commistione tra decisori pubblici e portatori di interessi privati. Attenzione: non si tratta di un reato, ma non serve il reato perché la condotta sia censurabile. Per evitare ogni ambiguità, gli incontri tra consiglieri e soggetti interessati dovrebbero avvenire presso le sedi istituzionali, senza forme di ospitalità personale.

Sturiano è candidato?

Il presidente del Consiglio comunale, subito dopo Capodanno, scioglierà la riserva. Ha già detto che, pure in assenza di sigle di centrodestra, scenderebbe in campo. Certo, bisognerebbe comprendere che cosa farà Stefano Pellegrino, capogruppo all’ARS di Forza Italia. Ad oggi non c’è alcuna dichiarazione pro Grillo, nessuna dichiarazione pro Sturiano, nessuna convergenza su Fici. Semplicemente è assente dal dibattito politico cittadino.

Sturiano a chi darebbe fastidio? Spacca ovunque, pure nelle liste già compatte, pesca in ogni ambiente, toccherebbe pure la candidatura di Andreana Patti, perché vanta rapporti diretti con i consiglieri comunali.

Sono giorni convulsi.

Patti, auguri e programma

Non c’è stato alcun comunicato stampa e tutto faceva pensare a dei semplici auguri tra la candidata sindaca Andreana Patti e i suoi sostenitori. Invece è stato quasi un comizio. La Patti ha parlato di periferie, di normalità, di diritti scambiati per cortesie, di una comunità che oggi non può dire di vivere in una città europea. La sua idea è quella di un «sindaco servente», che ascolta e che fa; non è una politica, lo ha ribadito più volte. Ma le sigle di centrosinistra sono tutte in suo sostegno.

Curatolo vs Patti

A Leonardo Curatolo non è piaciuto l’intervento della Patti in favore delle periferie e ha detto la sua:

«Parlare di periferie è già fare una scelta sbagliata: significa tracciare confini, creare centri e margini, dire – anche senza volerlo – che c’è chi vale di più e chi vale di meno. Una città viva non ha periferie: ha persone, quartieri, storie, bisogni. Tutti ugualmente degni, tutti ugualmente centrali».



