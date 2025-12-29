Pirandello in scena a Marsala: “L’Uomo, la bestia e la virtù” al Teatro Sollima

29/12/2025 09:13:00

Un grande classico del teatro italiano torna a vivere sul palcoscenico del Teatro Comunale “Eliodoro Sollima” di Marsala. Lunedì 29 dicembre, alle 18.30, andrà in scena “L’uomo, la bestia e la virtù” di Luigi Pirandello, secondo appuntamento della rassegna teatrale popolare, diretta artisticamente da Katia e Giuseppe Oddo della Oddo Management e prodotta dall’Associazione “Si Può Fare”.

Scritta nel 1919, l’opera è una delle commedie più corrosive e attuali di Pirandello: una satira feroce dell’ipocrisia borghese, del perbenismo di facciata e delle maschere sociali dietro cui si celano istinti e contraddizioni umane. Tra comicità grottesca e tensione morale, l’autore smaschera una società pronta a condannare il peccato solo quando diventa pubblico scandalo.

La regia di Plinio Milazzo restituisce al testo tutta la sua forza teatrale, puntando su ritmo, precisione interpretativa e una messa in scena capace di dialogare con la sensibilità contemporanea. In scena Eduardo Saitta, Salvo Saitta e Francesca Agate danno vita a personaggi complessi e ambigui, in un gioco teatrale che alterna ironia, sarcasmo e profonda riflessione.

Lo spettacolo si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro classico e per chi desidera riscoprire un Pirandello sorprendentemente attuale, capace ancora oggi di interrogare lo spettatore sulle contraddizioni individuali e collettive.

I biglietti sono disponibili online su www.liveticket.it. Per informazioni: 388 566 2176 – 342 033 0263 (solo WhatsApp), orari 9.00–13.00 / 16.00–19.00, email biglietteriaoddo@libero.it.



