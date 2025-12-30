La guerra di Trapani Shark: scontro frontale con FIP e Lega

30/12/2025 06:00:00

Caduto l’ultimo baluardo, relativo all’imbattibilità interna del PalaIlio, si è entrati in una fase in cui il confine tra caos e controllo diventa impalpabile.

Quella sottile linea di demarcazione che teneva ancora in bilico i rapporti tra Istituzioni cestistiche e Governance della Shark è stata travolta dagli ultimi eventi. Succede quando il basket giocato si trova costretto a lasciare il campo a vicende extrasportive, a comunicati di aperta ostilità, a toni da resa dei conti, di dichiarazioni belluine. Proseguire la lotta sul piano giudiziale attraverso organismi che con lo sport hanno poco a che dividere potrebbe risultare esiziale per lo sport trapanese. Era da tempo che rumori sinistri della pentola a pressione, allestita dalla Governance, facevano presagire il peggio. Ed ora la forza dell’esplosione ha fatto sollevare il coperchio e si resta in attesa dei prossimi eventi che assumono il significato di una strada senza ritorno. Risulta fin troppo chiare che la società di proprietà di Antonini non potesse procedere a lungo al ritmo bersaglieresco di multe da 50 mila euro a partita e con la spada di Damocle di ulteriori penalizzazioni, oltre a quelle comminate precedentemente. Gli opposti schieramenti sono gia in campo aperto e ci si trova di fronte a due posizioni opposte: quelle di un Tycoon che cerca di opporsi a quello ritenuto un carico insostenibile restando rigido, fermo, ostinato e quello di una istituzione sportiva che si aggrappa al pieno rispetto di leggi e regolamenti, come unico baluardo di sopravvivenza.

Ci si chiede quali effetti produrrà in un prossimo futuro questo braccio di ferro in cui FIP ed LBA ed Antonini? Anche se non combattuta a cannonate, risultano sicuramente deleteri e la deflagrazione conseguente riversare sul campo veleni che nessun antidoto o bonifica potrà mai arginare. La dichiarazione, da parte della Shark, di non presentarsi alla gara di Bologna, prevista per il 4 gennaio, in uno dei templi del basket nazionale (il Paladozza) assume il precipuo significato di una lotta ad oltranza in cui difficilmente si faranno prigionieri. Ormai, non si usano più eufemismi per descrivere il piano di rapporti intercorsi e a quella che viene chiamata dal Patron” volontà persecutoria” di Lega e FIP la controparte risponde attraverso una convocazione straordinaria del Consiglio federale.

Ormai si esula dal campo sportivo per sfociare in quelli, altrettanto complessi, che attengono a ruoli politici, istituzionali e finanziari. Una bella gatta da pelare per entrambi i contendenti, una sorta di Highlander in cui ne rimarrà solo uno. I pronostici dei bookmakers danno nettamente favorite le istituzioni sportive ed il ricorso a tribunali amministrativi, o addirittura a quelli europei non si ritiene che possano produrre effetti immediati, come il blocco del campionato di basket LBA. Per misurare l’impatto di una rinuncia, va ricordato che, non essendo già concluso il girone di andata, le gare disputate verranno annullate e di conseguenza avverrà la restituzione dei punti alle società che hanno perso con Trapani. Quindi, una mossa più appropriata, per gli effetti sulla regolarità del campionato, sarebbe stata quella di rinunciare alle gare dopo il girone di andata della regular season e far omologare i risultati. In quel modo, se proprio si voleva falsare il campionato, gli effetti sulla regolarità sarebbero stati devastanti. Tra l’altro, anche in condizioni rabberciate, il roster sul campo si è guadagnato l’accesso sicuro alle Final Eight di Coppa Italia, un palcoscenico più consono ad una eventuale azione dimostrativa. Sul piano della legittimità delle sanzioni applicate a carico della Shark c’è poco da disquisire ribadendo la FIP di aver agito “nei tempi e nei modi previsti dalle norme dello sport professionistico”.

Ed il passo successivo del tandem Lega e Federazione “esclude la retorica della volontà persecutoria” che sta gravemente ledendo l’immagine dell’intero movimento. Una posizione netta ed inequivocabile che, in pratica, restringe i campi di azione di un presidente che si sente assediato e sotto attacco. Un cul de sac da cui risulta impossibile uscirne per via diplomatica o compromissoria. Le posizioni sono nette e ben delineate e non lasciano il campo ad interpretazioni diverse rispetto a quelle di un prossimo scontro frontale. Se nel passato (viene citato a più riprese il caso di Cantù con Brienza allenatore nel 2019) si è agito in deroga alla normativa vigente non è detto che la stessa possa essere applicata ad Alex Latini. Le situazioni potrebbero risultare diverse tra loro e quindi non applicabili. L’unica situazione di compromesso che possa essere messa in atto riguarderebbe la sanatoria che riguarda il Coach che da vice passerebbe, a tutti gli effetti, a guidare dalla panchina i giocatori. Ma entrerebbe in gioco, in questo caso, anche il comitato nazionale degli allenatori a poter ricorrere. Insomma, un bel guazzabuglio che riserverà ulteriori sorprese.

Il Sorcio verde



