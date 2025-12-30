Marsala, da ieri il centro storico è senz’acqua. Disagi per cittadini e commercianti
Disagi a non finire nel centro storico di Marsala, dove da ieri diverse abitazioni e attività commerciali sono rimaste senz’acqua. Le zone maggiormente colpite sono quelle di via Calogero Isgrò e una parte consistente del centro cittadino, proprio a ridosso della fine dell’anno.
Una situazione che sta creando notevoli difficoltà ai residenti, alle famiglie e ai commercianti. Niente acqua corrente per le normali esigenze quotidiane, dai servizi igienici alla preparazione dei pasti, fino alle attività lavorative che dipendono dalla fornitura idrica.
Non è la prima volta che accade. Il 2025 si chiude, ancora una volta, con un disagio che i marsalesi conoscono fin troppo bene e che si è ripetuto più volte nel corso dell’anno, soprattutto nelle zone del centro storico. Interruzioni improvvise, comunicazioni carenti e tempi di ripristino spesso incerti hanno accompagnato numerosi episodi simili.
