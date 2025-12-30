Alcamo: arrestato 42enne, è l'autore di una serie di furti ed un incendio ad alcuni negozi

30/12/2025 11:37:00

È stato arrestato un 42enne pregiudicato di Alcamo, ritenuto responsabile di una serie di furti e tentati furti ai danni di attività commerciali cittadine. I Carabinieri Alcamo

assieme alla Polizia di Stato, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Trapani su richiesta della Procura.

All’uomo vengono contestati almeno sei furti consumati e due tentati furti, commessi in un arco temporale compreso tra giugno e settembre 2025, tutti nel territorio comunale di Alcamo. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’indagato avrebbe agito prevalentemente in orario notturno, approfittando della chiusura degli esercizi commerciali.

Le indagini, avviate immediatamente dopo i primi episodi, si sono basate sull’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e sull’ascolto di alcuni testimoni. Elementi che avrebbero consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del 42enne. Il modus operandi era sempre lo stesso: dopo aver forzato saracinesche, porte o finestre e danneggiato i sistemi di videosorveglianza esterna, l’uomo si introduceva nei locali per sottrarre denaro contante dai registratori di cassa o merce esposta sugli scaffali.

Il bottino complessivo delle attività illecite è stato stimato in circa 4mila e 500 euro. Ma non solo: lo stesso soggetto è stato anche identificato come presunto autore di un incendio doloso avvenuto nel mese di ottobre scorso, che ha danneggiato l’ingresso di un’attività commerciale di Alcamo. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa circondariale di Trapani, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.



