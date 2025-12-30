Scuole allagate a Trapani, Quinci risponde: “Lavori strutturali da febbraio”

30/12/2025 06:00:00

“I lavori partiranno a febbraio e saranno strutturali”.

È con queste parole che il presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Salvatore Quinci, risponde alle denunce sulle condizioni di alcuni edifici scolastici cittadini, finite al centro di una segnalazione anonima che parla di infiltrazioni d’acqua, lucernari deteriorati, scale allagate e ambienti resi pericolosi dalla pioggia. Una risposta attesa, che arriva dopo mesi di disagi e promesse rimaste sulla carta.

La segnalazione descrive una situazione che va avanti da anni e che, nell’ultimo periodo, avrebbe raggiunto livelli definiti “inaccettabili”. In particolare viene indicato il plesso di via Todaro, dove il lucernario dell’atrio centrale — pensato per garantire sicurezza e illuminazione — risulterebbe forato in più punti, con muffa estesa e infiltrazioni costanti. “Non entra solo la luce, entra l’acqua”, si legge, con le scale rese scivolose e impraticabili e la presenza di secchi sparsi per contenere le perdite.

Sempre secondo quanto segnalato, le infiltrazioni non riguarderebbero solo le aree comuni. In alcuni ambienti si parla di crepe nei soffitti, acqua che filtra dopo ogni pioggia intensa e criticità legate alla presenza di impianti elettrici in prossimità delle perdite. “Ci sono giorni in cui si esce completamente bagnati”, si legge ancora, mentre l’uso di alcuni spazi sarebbe stato compromesso da continui spostamenti e soluzioni temporanee mai diventate definitive.

Nel suo intervento, Quinci prova a cambiare registro e respinge la logica dell’emergenza infinita. “Le criticità sono state monitorate e prese in considerazione dagli uffici competenti”, afferma, rivendicando una “politica dell’ascolto” ma anche una netta distanza da “segnalazioni anonime che rischiano di avere il fiato corto”. Poi l’annuncio che segna la linea ufficiale dell’ente: “La gara è stata già fatta, è stato individuato il soggetto che dovrà occuparsi dei lavori e sono in corso le verifiche. Nei prossimi giorni sarà definita una perizia tecnica e all’inizio del mese di febbraio saranno avviati gli interventi”.

Il presidente sottolinea che non si tratterà di interventi tampone, ma di opere strutturali, pensate per superare definitivamente le criticità e non solo per gestire l’emergenza del momento. “L’obiettivo è dare risposte concrete e tutelare un diritto che va salvaguardato”, afferma Quinci, chiamando in causa la responsabilità dell’ente proprietario degli immobili.

Resta però il divario tra gli annunci istituzionali e la realtà raccontata da chi frequenta quotidianamente quegli spazi. Tra infiltrazioni che continuerebbero a presentarsi con le piogge, ambienti ritenuti insicuri e una sequenza di promesse rinviate, la preoccupazione cresce anche in vista del rientro imminente dopo la pausa festiva. Tra circa dieci giorni si tornerà regolarmente in aula, mentre l’intero mese di gennaio potrebbe trascorrere tra maltempo e criticità irrisolte, con segnalazioni che parlano di aule fredde per impianti di riscaldamento che non funzionerebbero a pieno regime.

Sempre secondo quanto riferito, le attività in palestra resterebbero sospese, non solo per problemi strutturali ma anche per l’assenza di un servizio di trasporto alternativo, che impedirebbe di raggiungere altre strutture. Una situazione che, di fatto, continuerebbe a pesare sull’organizzazione quotidiana e sulla sicurezza di chi lavora e frequenta gli edifici. “Siamo stanchi di sentire solo parole”, si legge nella segnalazione.

Ora c’è una data indicata dalla Provincia: febbraio. Ma febbraio è ancora lontano e, nel frattempo, resta tutto un mese da attraversare, tra piogge annunciate, locali che rischierebbero di restare freddi e spazi non pienamente utilizzabili. Ed è proprio su questo intervallo di tempo che si misura, oggi, la distanza tra le dichiarazioni ufficiali e la realtà quotidiana.



