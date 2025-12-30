Sezioni
Politica

» Vivavoce
30/12/2025 00:01:00

Bilancio 2026 a Erice, l’opposizione attacca: “Documento chiuso e senza visione”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-12-2025/bilancio-2026-a-erice-l-opposizione-attacca-documento-chiuso-e-senza-visione-450.jpg

Il Bilancio di previsione 2026 del Comune di Erice finisce nel mirino dell’opposizione consiliare. Secondo i consiglieri Assunta Aiello, Michele Cavarretta, Vincenzo Favara, Vincenzo Maltese, Simona Mannina e Alberto Pollari, il documento presentato dall’Amministrazione guidata dalla sindaca Daniela Toscano sarebbe “già deciso, chiuso a ogni confronto e utilizzato come strumento di propaganda politica”.

 

Nel mirino anche il ruolo del Consiglio comunale, definito “ridotto a mera formalità”, con una maggioranza che “ratifica scelte assunte altrove, svuotando di significato il confronto democratico”. Per l’opposizione, dietro la narrazione dell’Amministrazione si nasconde “un bilancio privo di visione, che continua a rifugiarsi nel mantra dei tagli regionali senza offrire risposte concrete”.

 

I consiglieri elencano una serie di criticità irrisolte: “Nessuna soluzione per la viabilità di via Cesarò e via Manzoni, nessun impegno sulla via di fuga di Martogna, annunciata nel 2022 e mai realizzata, nessuna attenzione al miglioramento dei servizi nelle frazioni”. Bocciati anche gli emendamenti dell’opposizione su “illuminazione delle frazioni e potenziamento dell’offerta turistica”, definiti “opportunità concrete respinte in nome dell’immobilismo”.

Nel comunicato non mancano stoccate interne al Consiglio: l’opposizione critica “chi tenta di accreditarsi risultati che nascono dal lavoro altrui” e parla di “ambiguità politiche che trasformano alcuni consiglieri in una stampella della maggioranza”.

La chiusura è un appello politico: “È tempo di costruire un futuro diverso per Erice, fondato su una visione autentica, sul confronto democratico e su scelte concrete per la comunità”.









