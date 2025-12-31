Nuovo ospedale di Alcamo, la Regione stanzia 34milioni. Schifani: "Impegno mantenuto"

31/12/2025 06:00:00

Via libera definitivo al nuovo ospedale di Alcamo. La giunta di governo della Regione Siciliana, su proposta dell’assessore alla Salute Daniela Faraoni, ha approvato il completamento della copertura finanziaria dell’opera, stanziando i 34 milioni di euro mancanti. Contestualmente arrivano risorse integrative anche per il nuovo presidio di Siracusa, che riceverà 47,8 milioni.

Il dettaglio del finanziamento

Le risorse provengono dalle disponibilità residue dell’articolo 20 della legge 67/1988, destinate all’edilizia sanitaria. Per Alcamo il quadro economico si chiude così a 55 milioni di euro complessivi: ai 21 milioni già previsti nell’Accordo di programma sottoscritto nel marzo 2021 tra Regione, Ministero della Salute e Ministero dell’Economia, si aggiungono ora i 34 milioni integrativi (di cui 32,3 milioni a carico dello Stato e 1,7 milioni della Regione).

Il progetto del nuovo ospedale, redatto dall’Asp di Trapani, ha già ottenuto il parere favorevole della Commissione regionale Lavori pubblici, superando uno snodo decisivo dell’iter. Con il reperimento delle risorse mancanti, il Ministero della Salute potrà ora adottare il decreto di ammissione a finanziamento, aprendo la strada all’affidamento dei lavori e all’avvio del cantiere.

Schifani: Impegno concreto sulla sanità"

Il presidente della Regione Renato Schifani rivendica il risultato: «Con questi stanziamenti dimostriamo l’impegno concreto del governo regionale nel garantire ai cittadini strutture sanitarie moderne ed efficienti. Stiamo portando avanti una profonda riforma del sistema sanitario, puntando sul merito nella selezione dei dirigenti e su un ambizioso piano di edilizia sanitaria. Oggi completiamo il finanziamento di opere strategiche come gli ospedali di Alcamo e Siracusa».

Pellegrino: "Schifani conferma attenzione al trapanese"

Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all'Assemblea Regionale Siciliana, parla di impegno onerato: "Lo stanziamento dei 34 milioni di euro, che si aggiungono ai 21 già previsti, completa il quadro finanziario dell'opera e permette di avviare finalmente la fase esecutiva. È il momento di archiviare le strumentali polemiche di chi, dall'opposizione, ha cercato di seminare dubbi e sfiducia sulla capacità della Regione di realizzare questo presidio strategico. I fatti oggi parlano chiaro: la Giunta ha trovato le risorse, ha mantenuto la parola data e dà il via libera a un'opera attesa da anni. Questo risultato ribadisce con forza che l'attenzione del Governo Schifani è rivolta a tutta la Sicilia, senza distinzioni, riconoscendo ai territori come quello di Alcamo il diritto a strutture sanitarie all’avanguardia.”

Turano: "Un sogno che diventa realtà"

Entusiasta l’assessore regionale Mimmo Turano, alcamese: «Dopo anni di promesse mancate, oggi il nuovo ospedale di Alcamo è finanziato per intero. È una grande notizia per la città e per tutta la provincia di Trapani: dopo 70 anni si realizza un sogno, garantendo nuovi servizi e una sanità all’altezza delle esigenze del territorio».

Con la copertura finanziaria ormai completa, il nuovo ospedale di Alcamo passa dalla lunga attesa alla fase operativa. Ora la parola passa agli atti ministeriali e alle procedure di gara: il traguardo, atteso da decenni, è finalmente a portata di mano.

Sindaco Surdi: "La città e il territorio lo attendevano da tempo"

“Giunge a compimento un percorso per il quale abbiamo lavorato, in questi anni, ognuno secondo il proprio ruolo istituzionale. La città ed il territorio attendevano, ormai da tempo, risposte concrete da parte della regione che, con questo finanziamento, completa le risorse già approntate dal governo nazionale nel 2021, consentendo all’Asp di bandire con immediatezza la gara. Oggi, infatti, non ci sono più ostacoli per iniziare a costruire il nuovo ospedale in contrada San Gaetano, perché il Comune di Alcamo, già da due anni, ha dato tutte le autorizzazioni urbanistiche. Conclude il Sindaco “Gli alcamesi e i cittadini del comprensorio meritano servizi sanitari efficienti e una struttura all’avanguardia: proporrò all’Asp di istituire un tavolo permanente per monitorare l’attuazione delle procedure”.

Ciminnisi: "Bene il finanziamento, ma il governo arriva tardi"

«È una buona notizia il completamento del finanziamento per il nuovo ospedale di Alcamo, ma non si possono ignorare i lunghi ritardi accumulati dal governo regionale». Lo afferma la deputata regionale del M5S Cristina Ciminnisi, sottolineando che si tratta di un’opera attesa da anni dai cittadini di Alcamo e Castellammare del Golfo.

«Adesso servono atti concreti e tempi certi – aggiunge – perché questa promessa si traduca finalmente in servizi sanitari reali per il territorio». Ciminnisi ribadisce inoltre la necessità di risposte ufficiali sullo stato dell’opera e assicura che il M5S continuerà a vigilare sull’iter.

Cisl Fp: "Soddisfazione e apprezzamento per questa decisione in favore del territorio"

"Esprimiamo apprezzamento per il via libera da parte della Giunta di Governo al finanziamento per il nuovo ospedale di Alcamo. Una decisione che va nella direzione da noi tanto sollecitata di dare dignità in termini di servizi a un territorio vasto". Lo dichiara il segretario territoriale Cisl Fp Palermo Trapani e segretario regione Cisl Fp Sicilia, Marco Corrao, che sottolinea l'importante lavoro svolto dalla commissaria dell'Asp di Trapani, Sabrina Pulvirenti, che si è impegnata, come ha detto Corrao, "per far valere le ragioni di una realtà come quella della provincia di Trapani, in cui servono più servizi socio assistenziali e sanitari". "Auspichiamo che l'iter per la realizzazione - aggiunge Corrao - sia veloce in modo da garantire ai cittadini la presenza di un importante presidio sul territorio".



