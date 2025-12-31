Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza

» Diritti
31/12/2025 11:30:00

Villa Rosina, auguri di fine anno in video-denuncia: “L’acqua ci distrugge le case”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-12-2025/1767176552-0-villa-rosina-auguri-di-fine-anno-in-video-denuncia-l-acqua-ci-distrugge-le-case.jpg

Un video di auguri che diventa atto d’accusa. Si apre con una frase che è già una condanna politica e civile : “Una città non può permettersi di sprecare ciò che manca ai suoi cittadini” — e si chiude con un coro che suona tutt’altro che festoso: “Auguri al signor sindaco e a tutta l’amministrazione comunale”.  E poi "In una città che ha sete, qui l'acqua si spreca" come chiosa finale. 

Questo è il messaggio che arriva dal quartiere Villa Rosina, dove residenti, parroco e legali hanno scelto la fine dell’anno per trasformare gli auguri in una denuncia pubblica contro quella che definiscono l’inerzia del Comune di Trapani e del sindaco Giacomo Tranchida di fronte a perdite idriche croniche che stanno devastando strade e abitazioni.

Nel video  esordisce Salvatore, abitante storico del quartiere, che racconta una situazione diventata ormai insostenibile: “Il nostro quartiere è inondato di acqua. Le nostre strade, soprattutto le nostre case, sono inondate dalle acque comunali. È da 7-8 anni che segnaliamo le perdite all’amministrazione. E a febbraio sono due anni che il cantiere è aperto. Milioni e milioni di metri cubi di acqua comunale vengono sprecati, e alla faccia della siccità”. Una contraddizione che i residenti vivono ogni giorno: mentre il centro storico soffre la carenza idrica, a Villa Rosina l’acqua arriva “in esubero”, allagando strade e danneggiando l’asfalto. “L’acqua che non arriva al centro storico ce l’abbiamo noi, e sta distruggendo completamente le nostre strade. Adesso basta: continuiamo la lotta per i nostri diritti e la nostra dignità”.

Accanto ai cittadini, nel video interviene anche l’avvocato Michele La Francesca, che sposta l’attenzione sul piano sanitario e delle responsabilità istituzionali: “Qui non si tratta soltanto di una copiosa perdita d’acqua. C’è un grave problema igienico-sanitario accertato dall’ASP, del quale il sindaco è a conoscenza già dall’11 agosto 2025, data in cui la relazione degli ispettori è stata inviata proprio al primo cittadino. Nonostante ciò, ad oggi non è stato preso alcun provvedimento, pur essendo il sindaco la massima autorità sanitaria locale”. Un passaggio che rende la denuncia ancora più pesante e che chiama in causa direttamente il ruolo e i doveri dell’amministrazione.

A raccontare le ricadute quotidiane è anche don Gianni, parroco di Villa Rosina, che parla delle difficoltà vissute dalla comunità: “Ci sono problemi di accesso in chiesa, alle stanze della catechesi e al salone dove si svolgono attività non solo religiose ma anche socioculturali. È un’emergenza che deve essere risolta dalle autorità competenti”.



Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767084575-0-studio-vira-bilancio-2025-e-auguri-per-il-nuovo-anno.jpg

Auguri per il nuovo anno da Studio Vira

Il 2025 è stato un anno ricco di sfide e opportunità, affrontate grazie alla fiducia di clienti e partner e al lavoro di una squadra in costante crescita. Il team di Studio Vira si è ampliato ulteriormente,...







Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767084575-0-studio-vira-bilancio-2025-e-auguri-per-il-nuovo-anno.jpg

Auguri per il nuovo anno da Studio Vira

Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767090468-0-capodanno-in-musica-a-marsala-l-accademia-beethoven-porta-strauss-e-morricone.jpg

Capodanno in musica a Marsala: l’Accademia Beethoven porta Strauss e...

Native | 29/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-12-2025/1767015402-0-natale-mediterraneo-trapani-chiude-l-anno-tra-piazze-presepi-e-grandi-concerti.jpg

Natale Mediterraneo, Trapani chiude l’anno tra piazze, presepi e...