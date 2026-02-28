Diritti non solo sulla carta: ANFFAS promuove a Trapani un convegno sulla disabilità

28/02/2026 07:00:00

Un momento di confronto operativo per orientarsi tra norme, tutele e opportunità: venerdì 6 marzo 2026, alle 12, al Complesso Monumentale San Pietro, ANFFAS Trapani APS ETS, insieme ad ANFFAS Nazionale, ANFFAS Sicilia, Distretto Socio-Sanitario D50 e Consumerismo No Profit, promuove un convegno dedicato ai diritti delle persone con disabilità. L’obiettivo dichiarato è quello di far crescere consapevolezza e responsabilità condivisa perché i diritti non restino parole, ma diventino prestazioni e percorsi realmente attivabili.

L’incontro nasce con l’obiettivo di rafforzare consapevolezza e strumenti operativi su temi centrali come la Riforma della disabilità (D. Lgs. 62/2024), il PEI – Piano Educativo Individualizzato, i diritti in ambito scolastico, l’inclusione lavorativa e il Progetto di Vita come diritto fondamentale.

Il confronto assume particolare rilievo alla luce delle criticità segnalate a Trapani sul servizio ASACOM (Assistenti all’Autonomia e alla Comunicazione), figure essenziali per garantire la piena partecipazione degli studenti con disabilità alla vita scolastica. Ritardi nelle assegnazioni, monte ore insufficienti e discontinuità degli operatori hanno acceso il dibattito tra famiglie, scuole ed enti locali.

Proprio per questo, il convegno intende chiarire quali siano i diritti realmente esigibili e quali responsabilità competano alle istituzioni, affinché strumenti come il PEI non restino sulla carta ma si traducano in servizi tempestivi ed efficaci.

L’iniziativa è rivolta a professionisti del sociale, della scuola e della sanità, famiglie e studenti delle scuole secondarie. L’obiettivo è rafforzare la rete territoriale e promuovere una cultura dell’inclusione fondata sui principi della Convenzione ONU e sulla normativa nazionale. Perché parlare di diritti significa garantire partecipazione e pari opportunità nella quotidianità, a partire dalla scuola.



