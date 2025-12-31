Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Sanità
31/12/2025 15:20:00

"Aumentare le patologie curabili con la cannabis in Sicilia"

Aggiungere altre patologie a quelle per le quali è già consentita in Sicilia la cura con il farmaco derivato dalla cannabis è una delle richieste del comitato Esistono i diritti al presidente della Regione siciliana Renato Schifani.

 

Al governatore è indirizzata una lettera con cui il comitato chiede "un incontro necessario e urgente" per portare avanti alcune iniziative dando corpo al decreto con cui la Regione cinque anni fa ha autorizzato la cannabis terapeutica per la cura di diverse patologie.
 

"La situazione attuale nella nostra regione prevede poche patologie curabili con il prodotto derivato dalla cannabis terapeutica, mentre in molte altre regioni le patologie ammesse sono maggiori - si legge nella lettera - Pertanto è auspicabile che altre patologie possano essere aggiunte anche nella nostra regione perché non possono esserci cittadini malati di serie b".
 

Il comitato ricorda che "durante il governo Musumeci, l'assessore alla Salute Ruggero Razza si è impegnato per raggiungere questo obiettivo costituendo un tavolo tecnico che aveva proposto diverse patologie, più di quelle introdotte nella norma", e che "si sono fatti dei rilevanti passi avanti" come "la gratuità del preparato galenico".
 

Rispetto a qualche anno fa quando "la maggior parte delle Asp siciliane non aveva ancora avviato le convenzioni necessarie con le farmacie, oggi la situazione è cambiata, ma è necessario non abbassare la guardia e monitorare".
 

Per il comitato "altri temi nodali riguardano l'ampliamento delle patologie soggette a rimborso, la questione essenziale relativa alla formazione dei medici e quella inerente al soddisfacimento del fabbisogno di cannabis, la cui coltivazione è stata finora consentita solo presso lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze".
 

Sulla formazione, il comitato, sottolinea che la seconda edizione del corso per i medici si è svolta la scorsa primavera nel centro del Cefpas di Caltanissetta, mentre sulla coltivazione si è chiuso il bando nazionale che ha aperto ai privati e la commissione aggiudicatrice valuterà le istanze.
 

"Ci rivolgiamo a tutti i deputati regionali affinché il cuore della politica dia una risposta al corpo dei malati", conclude la lettera firmata da Toti Amato, presidente dell'Ordine dei medici di Palermo; Gaetano D'Amico, presidente del Comitato Esistono i Diritti transpartito; Pino Apprendi, garante regionale per i diritti dei detenuti; Alberto Mangano, consigliere comunale; Cesare Mattaliano, ex consigliere comunale; Rossana Tessitore, già presidente del comitato Esistono i diritti; Monica Sapio, dottoressa specialista in terapia del dolore; Marco Traina, avvocato e già co-presidente del comitato Esistono i diritti.



Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767084575-0-studio-vira-bilancio-2025-e-auguri-per-il-nuovo-anno.jpg

Auguri per il nuovo anno da Studio Vira

Il 2025 è stato un anno ricco di sfide e opportunità, affrontate grazie alla fiducia di clienti e partner e al lavoro di una squadra in costante crescita. Il team di Studio Vira si è ampliato ulteriormente,...







Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767084575-0-studio-vira-bilancio-2025-e-auguri-per-il-nuovo-anno.jpg

Auguri per il nuovo anno da Studio Vira

Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767090468-0-capodanno-in-musica-a-marsala-l-accademia-beethoven-porta-strauss-e-morricone.jpg

Capodanno in musica a Marsala: l’Accademia Beethoven porta Strauss e...

Native | 29/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-12-2025/1767015402-0-natale-mediterraneo-trapani-chiude-l-anno-tra-piazze-presepi-e-grandi-concerti.jpg

Natale Mediterraneo, Trapani chiude l’anno tra piazze, presepi e...