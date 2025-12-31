"Aumentare le patologie curabili con la cannabis in Sicilia"

31/12/2025 15:20:00

Aggiungere altre patologie a quelle per le quali è già consentita in Sicilia la cura con il farmaco derivato dalla cannabis è una delle richieste del comitato Esistono i diritti al presidente della Regione siciliana Renato Schifani.

Al governatore è indirizzata una lettera con cui il comitato chiede "un incontro necessario e urgente" per portare avanti alcune iniziative dando corpo al decreto con cui la Regione cinque anni fa ha autorizzato la cannabis terapeutica per la cura di diverse patologie.



"La situazione attuale nella nostra regione prevede poche patologie curabili con il prodotto derivato dalla cannabis terapeutica, mentre in molte altre regioni le patologie ammesse sono maggiori - si legge nella lettera - Pertanto è auspicabile che altre patologie possano essere aggiunte anche nella nostra regione perché non possono esserci cittadini malati di serie b".



Il comitato ricorda che "durante il governo Musumeci, l'assessore alla Salute Ruggero Razza si è impegnato per raggiungere questo obiettivo costituendo un tavolo tecnico che aveva proposto diverse patologie, più di quelle introdotte nella norma", e che "si sono fatti dei rilevanti passi avanti" come "la gratuità del preparato galenico".



Rispetto a qualche anno fa quando "la maggior parte delle Asp siciliane non aveva ancora avviato le convenzioni necessarie con le farmacie, oggi la situazione è cambiata, ma è necessario non abbassare la guardia e monitorare".



Per il comitato "altri temi nodali riguardano l'ampliamento delle patologie soggette a rimborso, la questione essenziale relativa alla formazione dei medici e quella inerente al soddisfacimento del fabbisogno di cannabis, la cui coltivazione è stata finora consentita solo presso lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze".



Sulla formazione, il comitato, sottolinea che la seconda edizione del corso per i medici si è svolta la scorsa primavera nel centro del Cefpas di Caltanissetta, mentre sulla coltivazione si è chiuso il bando nazionale che ha aperto ai privati e la commissione aggiudicatrice valuterà le istanze.



"Ci rivolgiamo a tutti i deputati regionali affinché il cuore della politica dia una risposta al corpo dei malati", conclude la lettera firmata da Toti Amato, presidente dell'Ordine dei medici di Palermo; Gaetano D'Amico, presidente del Comitato Esistono i Diritti transpartito; Pino Apprendi, garante regionale per i diritti dei detenuti; Alberto Mangano, consigliere comunale; Cesare Mattaliano, ex consigliere comunale; Rossana Tessitore, già presidente del comitato Esistono i diritti; Monica Sapio, dottoressa specialista in terapia del dolore; Marco Traina, avvocato e già co-presidente del comitato Esistono i diritti.



